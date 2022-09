Catherine Siachoque es una de las actrices bogotanas con mayor proyección internacional, ha gozado de reconocimiento al participar en importantes producciones de la cadena internacional 'Telemundo', entre sus más recientes apariciones se encuentra la famosa novela ‘Sin senos sí hay paraíso’.



La actriz está casada con el también actor Miguel Varoni, con quien lleva una relación de más de 20 años. Por esto, y varias cosas más, la pareja se ha convertido en una de las más estables de la farándula nacional.



Hace un par de días, la actriz reveló los motivos por los cuales no ha querido ser mamá, al respecto señaló que:



“Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, comentó.



Además se refirió a comentarios que han hecho sobre su temor de tener hijos por la transformación física luego del embarazo, diciendo que: “yo nunca pondría nada y mucho menos una figura (...) Hay mujeres que quedan más divinas después de eso y si quedara más gordita pues le entregué veintipico de años a este hombre (...) Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, dijo en una transmisión en vivo que realizó junto a su esposo.



En entrevista para el programa de televisión dominicano ‘Noche de luz’, la actriz, además, aseguró que no descarta del todo la idea y que por esto ha buscado apoyo en los últimos hallazgos médicos: “Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto tristemente de fertilidad, entonces dije: ‘Yo voy a hacer esto con anticipación, congeló, hay que creerle a la ciencia’”, reveló luego de decir que, además, apoya el tema de la adopción.



Catherine Siachoque, recientemente, fue noticia luego de contar en una entrevista con la Revista Hola! en Estados Unidos, que estudiará en la Universidad de Harvard. “Me siento absolutamente feliz de poder pisar esta universidad que veía tan lejana porque hace unos años yo ni siquiera hablaba en inglés”, confesó entonces.

