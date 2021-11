Periodista y 'youtuber' Catalina Suárez se casa con hijo del ‘Mono Jojoy’

Este viernes 5 de octubre un matrimonio ha dado mucho que hablar.



Se conoció que la periodista Catalina Suárez, quien lidera el espacio 'Al oído', de 'W Radio', se casará con el hijo del 'Mono Jojoy', quien en su momento fue uno de los guerrilleros más reconocidos del país.

Lo que ha sorprendido a propios y extraños –que incluso la misma Suárez aclaró en su medio radial de trabajo– es que la periodista tiene una postura ideológica de centroderecha y es muy cercana a los principios de Álvaro Uribe, lo que es, desde muchos puntos de vista, la antípoda ideológica del 'Mono Jojoy'.



Sin embargo, esta contraposición no ha sido impedimento para que surgiera el romance y para que en escasas horas den el 'Sí, acepto'.

(Le contamos: Periodistas de quince países son nominados a los Premios Gabo).

"Él tenía muy claro que mi posición es de centroderecha y mi cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por supuesto que me sorprendí, pero creo que lo asimilé, siempre he hablado del respeto a la diferencia", indicó Suárez al hablar del momento cuando sus corazones hicieron clic.

Según se dio a conocer en 'W Radio', el prometido de Catalina se llama Jorge Suárez. Al parecer, los jóvenes se conocieron durante una reunión, hace más de un año, y desde entonces el amor floreció en los tiempos, ya no del cólera (como en la recordada obra literaria), sino de la pandemia.

(Le puede interesar: Nación debe reparar a hija de Jorge Eliécer Gaitán por calumniarla).

"Hice un karaoke en mi casa e invité a unos amigos, una de ellas me dijo que si podía invitar a alguien y yo no le vi problema. Cuando llegó Jorge, comenzamos a hablar y desde que yo lo vi me gustó. Tras la conversación de ese día, me empecé a dar cuenta de que teníamos muchos amigos en común", afirmó.



Cuando la amistad dio ese 'paso más allá', Catalina hizo lo posible por mantener el romance con prudencia para evitar ataques en redes sociales teniendo en cuenta, más allá de su ideología, que ella fue una de las opositoras del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y el grupo subversivo que en su momento lideró el papá de su prometido.



“Yo voté No, pero ese voto no era en contra de la paz, si no voté porque queremos ver justicia, queremos ver verdad y declaraciones. A hoy he visto que he madurado mi voto y en muchas personas sí he visto lo que yo exigía”, enfatizó.

¿Qué dijo Uribe?

Catalina Suárez conoció al hijo del 'Mono Jojoy' en un karaoke. Foto: Instagram: @catalinasuarezb

Suárez contó que, aunque no es sencillo mantener una relación con alguien de una ideología diametralmente opuesta, sus cercanos apoyaron su noviazgo y, sobre todo, le dieron el espaldarazo para llegar este viernes al altar y comprometerse.



De hecho, la periodista decidió contarle la noticia a Uribe: revelarle el romance al máximo líder del Centro Democrático y contarle, de paso, que el asunto llegará hasta el matrimonio.



(Lea también: Con disparos, frustran robo de moto frente a empresa de seguridad en Cali).



¿Cómo lo tomó Uribe? "Me dio cuatro consejos acerca del matrimonio y me dijo que me apoyaba y que su familia también".



"Él (Jorge) ha tenido apoyo de gente importante como la que yo he tenido de personalidades como Álvaro Uribe, Jorge ha hablado muchas veces con ‘Pastor Alape’ y ha sido muy positiva su posición, nos ha deseado lo mejor", enfatizó Suárez.

