Catalina Sandino nació el 19 de abril de 1981 en Bogotá, sin imaginar que la vida le tendría preparados grandes reconocimientos en el mundo de la actuación, después de ser la primera colombiana nominada a 'Mejor actriz' en los Premios Óscar del 2004.



Su reconocimiento se dio cuando participó en el elenco de la película 'María llena eres de gracias', dirigida por Joshua Marston, la cual fue elogiada por parte de la crítica, con la posibilidad recibir varias nominaciones.



¿Qué ha pasado con su vida profesional?

Después de 19 años de este gran suceso, el cual fue el encargado de que a la actriz se le abrieran muchas puertas en el mundo artístico, Catalina Sandino decidió mudarse a Nueva York, ciudad en la que "participó en varias series de televisión, de las cuales se destacan 'The Affair' y la más reciente 'From', un thriller sobrenatural filmado en Canadá", según MDZ Online, medio encargado de informar sobre el espectáculo, sociedad, política, deportes y demás.

De hecho, la actriz le comentó a la cadena radial Red92.com lo feliz que se sentía en Estados Unidos: "No he vuelto a actuar en español" dijo. "Como que el inglés es parte de mí, no tengo ni que pensarlo. Ya he vivido más de 20 años en EE.UU", finalizó Catalina Sandino.

¿Qué hay de su vida personal?

Mientras que en su etapa profesional sigue triunfando, en su vida personal ha dejado ver un poco de su tiempo como madre de un adolescente, con quien tiene una relación muy cercana, sin publicar mayor información de su privacidad.



Respecto a su relación sentimental, se conoce que está casada con el camarógrafo David Elwell, quien también es el padre de su hijo, según el portal de Golden Globes.

