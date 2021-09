Catalina Robayo confesó que no se llevaba bien con Cristina Hurtado en RCN

Catalina Robayo fue Señorita Colombia en 2010 y, posteriormente, años después logró abrirse camino en la televisión. Actualmente, vive en Miami, Florida, y promueve la vida eco amigable y sostenible.



(De su interés: Estos son y esto hacen los hijos de famosas modelos y actrices colombianas).

La caleña fue invitada a una entrevista en el ‘Show Diva Rebeca’, canal de YouTube del actor y periodista Omar Vásquez, en el cual contó algunas intimidades de sus inicios en la televisión y su relación con algunas compañeras de ‘RCN’ como Laura Acuña y Cristina Hurtado.



En el año 2012 entró como presentadora al noticiero del canal ‘RCN’ y según le contó a ‘Diva Rebeca’, al principio se llevaba bien con la mayoría pero había unos pocos con los que tenía “malentendidos”. “Laura es jodida, yo sé, pero Lau es una bacana y conmigo fue incondicional”, comentó refiriéndose a Laura Acuña.



(Le puede interesar: Laura Acuña reveló su nuevo 'look' en 'La voz kids').

Sin embargo, ante la pregunta de con quién no se llevaba bien por esa época, la caleña respondió: “Yo creo que hubo muchos malentendidos en su momento, creo que tal vez no supimos las dos mostrarnos como éramos con Cristina.”, mencionó acerca de Cristina Hurtado. “Tuvimos al principio algunas… no diferencias, pero como que no nos sentíamos a gusto “, añadió.



Robayo dejó en claro que las diferencias con la presentadora de ‘Guerreros’, del ‘Canal 1’, son cosas del pasado. “Uno madura, uno crece. Pero al principio con Cristina sí creo que me costó un poquito”, confesó.



(También le puede interesar: TBT: La foto que compartió Andrea Serna de cuando tenía 15 años).

(leer más: ‘¿Te dolió?’: Tony Kamo apaga un cigarrillo en la lengua de Ana Karina Soto).



Así mismo, contó que otra de las personas con las que no se llevaba bien era con el productor ejecutivo de ‘Noticias RCN’, ya que ella quería entrar allí y él le dijo que no estaban buscando presentadoras en ese momento.



“El hombre me dijo ‘aquí no hay nada mija, devuélvase pa’ su casa porque pues aquí todo está completo, todas las presentadoras están completas y pues nada que hacer’”, dijo.



Sin embargo, el canal quería que ella estuviese trabajando con ellos y horas después la llamaron a decirle que sí podía estar en el equipo de noticias. “Yo salgo del canal y a la hora y media me llaman y me dicen: mira del noticiero para que vengas mañana a traer papeles porque ya el presidente del canal dijo que te tenían que contratar”, le contó a ‘Diva Rebeca’.

(Lea también: Así celebró su cumpleaños Cristina Hurtado).

Así mismo, contó que gracias a su talento y disciplina logró demostrar que trabajaba muy bien como presentadora y dejó todos los ‘inconvenientes’ de lado. A su vez, mencionó que por ser juiciosa consiguió mantenerse y tener “los grandes años y experiencia en el noticiero”.

Más noticias:

Captaron a Lina Tejeiro y Andy Rivera compartiendo juntos en una fiesta

‘El amor de mi vida’: Daniella Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas

Alicia Machado causa polémica por nadar semidesnuda en programa mexicano

Tendencias EL TIEMPO