Catalina Maya y otros escandalosos protagonistas de ‘realities’ colombianos

Los ‘realities’ de la televisión colombiana han reunido a decenas de participantes que van con un solo objetivo: ganar. No obstante, en el camino se pueden encontrar obstáculos ante la convivencia con sus compañeros.



(Le puede interesar: Carmen Villalobos, Ricardo Montaner y los famosos que cambiaron su nombre).

Momentos tensos, peleas, malas palabras y más son algunos de los episodios que los siguientes famosos han protagonizado.

Yina Calderón

La empresaria saltó al mundo de la farándula gracias a su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2013’. Llegó con la ilusión de crecer como actriz. No obstante, protagonizó un escándalo en aquellos años por el cual fue expulsada de la competencia.



Juver y Santiago, dos de sus compañeros, charlaban y hacían bromas. Yina les preguntó: “¿Quién de nosotras no es femenina? Dígame quién, lámpara”.

Juver estaba lavando algunos platos en la cocina y le salpicó agua a Yina. Ella, al instante, tomó un cuchillo, se lo lanzó y le dijo: “No me vuelva a echar agua en el pelo”.



Por esto fue expulsada de la competencia.



La mujer ha sido objeto de múltiples críticas en los últimos años por su forma de vida, pues varios internautas no están de acuerdo con que ande de fiesta y lo muestre en sus redes sociales.

“Hago lo que me hace feliz, me comporto de tal manera que me sienta bien. Ni me interesa dar ejemplo, el ejemplo a los niños se lo deben dar sus papás, yo por eso no tengo hijos. Me siento bien en este mundo de rumba, de guaracha. Me siento libre”, enfatizó en una entrevista con el programa ‘La Red’.

Óscar López

El deportista ingresó al programa ‘El Desafío’ en 2017.



“Las huev** las tengo bien puestas y me voy mostrar como soy. No le voy a lamber a nadie. Hay gente que me apoya y hay gente que no, pues normal. De resto, me vale porque ninguno de ellos me paga el arriendo”, sostuvo López en uno de los programas luego de un enfrentamiento con sus compañeros.

Era recurrente que estuviera involucrado en conflictos de convivencia.



“Él es Poncio Pilato; lanza la piedra y esconde la mano”, comentó Ángel Arregoces, otro de los concursantes.



Óscar no logró llegar a la final de ‘El Desafío’, quedó en el cuarto lugar y superó más de 10 pruebas de muerte. Varios señalan que tenía las capacidades físicas para ir más lejos, pero su carácter no se lo permitió.

Tuvo otra oportunidad en el programa durante 2018. Sin embargo, fue uno de los primeros eliminados.



“El programa es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me enseñó a madurar y a conocerme a mí mismo porque soy un ser humano lleno de defectos”, afirmó Óscar en el programa ‘La Red’.



(Puede leer: China prohíbe los 'realities' y los hombres 'afeminados' en sus pantallas).

Óscar Naranjo

Ingresó a ‘Protagonistas de Nuestras Tele 2012’ cuando tenía 18 años. Su comportamiento generó desagravios con algunos de sus compañeros. El más polémico ocurrió cuando Elianis Garrido le jaló el cabello.



Ambos tuvieron una discusión y, en medio de esa, Óscar le dijo ‘lesbiana’ a su compañera. Ese fue el detonante de la agresión.

Sin embargo, hicieron las paces tiempo después. “Ella fue al hotel a pedirme perdón. Yo le dije ‘no te preocupes, mija, eso es un juego’”, confesó en una entrevista en el canal local ‘CTV Barranquilla’.



Elianis ha seguido vinculada a los medios de comunicación como presentadora. En cambio, Óscar tuvo momentos difíciles luego de salir del programa producto de la depresión, el alcohol y las drogas.

Ahora, está alejado de los medios y se ha enfocado en ser predicador de la religión cristiana.

Andrea Fernández

La santandereana participó en la versión de ‘El Desafío’ de 2018. Sus actitudes chocaron con varios de sus compañeros.



“Andrea es muy radioactiva. No se le puede decir nada o no se puede hacer algo que no le guste porque ella explota”, opinó Karoline Rodríguez, otra de las participantes, en una de las emisiones del ‘reality’.

Andrea, geóloga y jugadora de rugby, estuvo 37 días en la competencia; quedó en el lugar número 12.



“Lo más difícil fue encontrar las palabras cuando emocionalmente estaba muy tensa. Cuando teníamos tantas emociones fuertes en tan poco tiempo, no pensaba en las palabras para decirlas. Eso me jugó a favor y en contra en muchos momentos, pero pasó de esa forma”, confesó Andrea en charla con el canal ‘Caracol’.

Además, dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en el programa: “Las cosas pasan porque pasan. Ya lo que hiciste, lo hiciste”, sentenció.

Manuela Gómez

La paisa es considerada una de las más conflictivas de ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’. La pantalla del canal ‘RCN’ mostró recurrentemente sus malas palabras y su manera de tratar a los otros concursantes, como Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo.

“Aquí todos somos testigos de la manipulación que tú usas sobre nosotros. Eres una venenosa, una incubadora de maldad”, le dijo Angélica en uno de los episodios.



Manuela fue la eliminada doceava de la competencia. Cuando salió del programa pensó que se le abrirían puertas en su carrera profesional.



(Siga leyendo: 'Pura y física envidia', dice Manuela Gómez sobre ataques a Epa Colombia).

“Llegar a la realidad y pensar que el mundo me iba a sonreír completamente, pero no. En Bogotá me tuvieron un tiempo en un hotel porque tuve muchas amenazas de muerte en Medellín. Amenazaron a mi familia. Fue algo muy duro de afrontar y, la verdad, no tenía la suficiente madurez”, reveló en entrevista con ‘La Movida’.

Catalina Maya

La comunicadora y periodista participa en el programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’. Está radicada en Miami, Estados Unidos, pero ante la propuesta del canal ‘RCN’ viajó a Colombia.



En la competencia se hizo amiga de Viña Machado, Carla Giraldo y Marbelle. Ellas conforman el grupo de las ‘cuatro babies’, denominación que le dio la producción del programa.



(Además: ¿Quién es Catalina Maya, la participante de MasterChef Celebrity?).

“Cuando salí de MasterChef pensé que la gente me iba a amar. Yo no tuve ningún problema con nadie. Yo me veo al aire y yo misma me odiaría”, sostuvo en entrevista con la ‘W Radio’.



Varios televidentes la consideran prepotente y directa. Pareciera que no tuviera filtro para expresarse en algunas de sus apariciones en cámara. Sin embargo, Catalina considera que lo mostrado en la pantalla no refleja lo que ella es en la vida cotidiana.

“Yo sé que es muy difícil venir a decir que yo no soy mala, que soy buena persona, pero (el programa) está muy lejos de la realidad. La edición juega un papel muy importante”, mencionó.



Además, la comunicadora ha dicho que está agobiada por la cantidad de comentarios en su contra que circulan los fines de semana durante la emisión del concurso.



“(…) Pero que por dos horas te den palo, que te dejen por el piso…Ya cuando se meten con el nombre, la integridad, los valores, eso ya tampoco”, dijo en charla con la emisora.

