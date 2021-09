Catalina Maya habla de la polémica por su estrategia en MasterChef de RCN

El escándalo más reciente de las polémicas de Catalina Maya en MasterChef parece extenderse aún más (y podría no ceder tan fácil).



Incluso ahora, casi veinticuatro horas después de la emisión del 'capítulo de la discordia' en RCN, los comentarios negativos en contra de la famosa no se han hecho esperar en redes sociales. Se han atenuado, pero aún pululan.

Vale destacar que, en la emisión más reciente del reality, Catalina planteó una polémica estrategia en la cual, según los internautas, primó el beneficio individual (o direccionado a sus compinches, las 'cuatro babys') sobre el de su grupo de reto.



Es cierto que no es la primera controversia de Catalina como participante, sin embargo, las redes sociales 'estallaron' tras este fin de semana. La misma Maya pareció sorprendida y poco alegre por el desenlace del hecho en la producción.



"No pensé que me fueran a dar tan duro", dijo en entrevista con 'W Radio'.

Catalina Maya se convierte en tendencia, cada fin de semana, por MasterChef. Foto: MasterChef

Catalina habló ante los micrófonos del citado medio sobre la 'cúspide' de su reputación negativa tras lo ocurrido en el programa. "Me gusta la competencia y me gusta jugar".



"Yo nunca llegué a ese programa con esa intención (...) la edición juega un papel muy importante", indicó, añadiendo que incluso se sorprendió al verse como la villana en el capítulo.



"Yo veía ayer el programa y decía: ‘Dios mío’. Puede hacer uno o dos comentarios o cositas así, pero es que dos horas en las que uno lo único que ve es una mujer malísima (...) Ya cuando se meten con el nombre, su integridad, los valores, eso ya tampoco", enfatizó.

Catalina Maya fue eliminada del programa...por un par de semanas. Luego volvió. Foto: Instagram @claudiabahamon

Ante la probable 'reiteración' de su papel de malvada en el programa se le preguntó a Catalina si llegaría acaso a instancias legales teniendo el cuenta el alcance del matoneo en redes sociales.



Ella dijo que no.



"Para mí es muy importante lo que mi familia piense, la gente que me conoce. Es un programa de televisión que ha despertado muchos sentimientos, muchos odios, muchos amores. Pero temas legales, no".

El ambiente con los televidentes de MasterChef está 'más caliente que nunca'.



Según indicó Catalina para cerrar la conversación con 'W Radio', su estrategia no era precisamente una trampa. Más bien: se hizo con un grupo que no tuviera muchas energías y, con eso, tendría mayores posibilidades de perder y sus amigas tendrían más chances para ganar.

