'Mi plato tiene huevo’: el mal día de Carla y Catalina en MasterChef

MasterChef Celebrity, reality emitido en el canal ‘RCN’, se convirtió en tendencias en redes sociales en la noche de este sábado. Y no fue para menos, pues los fanáticos del programa mostraron su ‘satisfacción’ frente a lo ocurrido en el nuevo reto frente a los hornos.

De nuevo la conversación giró en torno a Catalina Maya y Carla Giraldo, dos de las competidoras más polémicas. A ellas les fue mal en la prueba y se llevaron el temido ‘Delantal negro’, una especie de amenaza de cara a una probable eliminación.

‘Mi plato tiene huevo’: Carla Giraldo

La dinámica del capítulo dio pie a todo tipo de comentarios y una que otra posibilidad de ‘desquite’ entre los participantes.



La comediante Liss Pereira, al tener el ‘pin de inmunidad’, tuvo que escoger las pruebas para sus compañeros. Vale decir que, por cada ingrediente particular, se dio una división en tres grupos, cada uno con un tiempo distinto para cocinar (unos tenían sesenta minutos, otros cuarenta y cinco minutos y los últimos, probablemente los ‘más ahogados’, treinta minutos).

Carla Giraldo y Liss Pereira no se la llevan 'muy bien' en MasterChef. Foto: Instagram @carlagiraldo y @lisspereira

Entre quienes solo tenía treinta minutos para el reto estaba Carla Giraldo. Liss, según indicó, le devolvía "el favorcito” por un reto complejo ocurrido en capítulos pasados. De hecho, en redes sociales la discusión se dio a raíz de las declaraciones de Giraldo en ese entonces, pues ella misma dijo: “¿Ustedes creen que cuando otros tengan inmunidad no me van a poner retos difíciles a mí?”.



Cosa que en efecto ocurrió.

Giraldo terminó cocinando unos ‘Huevos al teléfono’.



“¿Qué opinas de tu plato?”, le preguntó Jorge Rausch a Carla Giraldo.



Ella dijo: “Tiene huevo”, lo cual desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

- Carla Giraldo habla.

Y si por el lado de Carla llovió, por el de Catalina no escampó.



Maya presentó un plato que no gustó mucho. De hecho, ella misma le dijo a uno de los jurados que no se comiera “eso”.



Más allá de eso, a Maya la tildaron de ‘absurda’ en redes por un comentario.



Ella dijo que el plato del comediante Frank fue, prácticamente, de Diego Camargo.



“Solo le faltó meter la mano”, añadió.



Para muchos usuarios no fue ni siquiera un asomo de trampa, pues Diego, al parecer, le brindo solo uno que otro consejo. Los seguidores del reality especulan que, más bien, las palabras de Maya demostraron su impotencia por su mal día.

Como no podía ser de otro modo, los internautas dieron a conocer sus impresiones del capítulo mediante ‘memes’.

La eliminación más reciente en MasterChef Celebrity fue la de la actriz Ana María Estupiñán.



Ella habló con el programa ‘Bravíssimo’, de la franja matutina de fin de semana de ‘CityTv’, sobre su experiencia en el reality. Definió a Carla Giraldo como “una bomba” y dijo que Catalina Maya era “impredecible”.

Ana María Estupiñán habla de sus compañeros de Masterchef Ana María Estupiñán habla de sus compañeros de Masterchef. Ana María Estupiñán habló de sus excompañeros en MasterChef. Foto: RCN

