Catalina Maya contó cómo reaccionó su esposo a su paso por ‘Masterchef’

En medio de la polémica que ha suscitado su retorno a ‘MasterChef Celebrity’, Catalina Maya habló con la Revista Aló sobre su estado de ánimo y acerca de la opinión que tiene su familia respecto a su participación en el 'reality' de cocina.



En una entrevista con la Revista Aló de la Casa Editorial EL TIEMPO, Catalina mencionó que su esposo siempre le recuerda que al final ‘MasterChef' es solo un programa de televisión.



"Mi esposo Felipe siempre fue ese hombro en el cual pude recostarme, (...) pues los primeros días me dolió bastante lo que vi. Él dice que es consciente que yo no soy un personaje de ‘reality’. Soy honesta, directa y, sí, mi filtro es casi nulo", señaló Maya.



Catalina también se refirió a su actitud frente al programa y a la opinión de su familia. "Soy sumamente competitiva. Era claro que esa mezcla era algo que muchos iban a criticar, pero al tener el apoyo de mi familia, su amor, comprensión y cariño infinito, lo que se dijera por fuera de mi núcleo de seres queridos me tenía sin cuidado. Mi hija Valentina también fue mi luz”, indicó la también comunicadora.



Con respecto a su estado de ánimo, indicó que suele ser cambiante, y que, dependiendo del día, puede sentirse bien o mal por lo que se dice en redes sociales. “Normalmente me siento sumamente conmovida por toda la experiencia, por lo que aprendí y el reto personal que enfrenté", dijo en la entrevista.



Sobre el esposo de Catalina Maya, Felipe Pimiento, se sabe que es un empresario reconocido por ser el director de operaciones de Magnus, una agencia de talentos propiedad del cantante Marc Anthony. También es conocido que la pareja se unió en matrimonio en 2018 en las playas de Miami.

