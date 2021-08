'Me veo en televisión y también me odiaría': Catalina Maya sobre MasterChef

MasterChef Celebrity Colombia se ha posicionado como uno de los programas más vistos y comentados de los fines de semana en el país. Muestra de ello son las múltiples tendencias que se posicionan en Twitter a lo largo del sábado y el domingo. Algunas de ellas incluso han logrado mantenerse durante los días laborales.



El caso más reciente fue el nombre de la periodista, modelo y empresaria Catalina Maya, quien conformaba con Marbelle, Carla Giraldo y Viña Machado el grupo de ‘Las cuatro babys’. Las famosas han sido tendencia semana tras semana por declaraciones polémicas y fuertes que han dado en diferentes capítulos del programa.

Sin embargo, el foco en esta ocasión fue el duro golpe que recibió el grupo con la salida de Maya, tras un reto de eliminación en los Llanos Orientales. El desafió consistía en cocinar una piraña, la cual fue degustada y juzgada ‘a ciegas’ por los chef y otros concursantes.



Esto derivó en decenas de memes, mensajes y comentarios en redes sociales. En contraste, en los perfiles de Marbelle, Carla Giraldo, Viña Machado y Catalina Maya no había ninguna publicación sobre el tema en la mañana del lunes.



Sin embargo, la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity rompió el silencio en los micrófonos de la W Radio, emisora en la que trabaja, y contó detalles sobre su paso por el concurso.

“Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar en enredos de convivencia. Yo que lo viví, yo que lo hice les puedo decir que es espectacular. No es tan chévere cuando uno es la tendencia dos cada semana, ¿no?”, comentó entre risas Maya durante la Hora del Regreso.



La periodista confesó que antes de entrar al concurso no sabía de cocina y dudaba sobre su participación. Sin embargo, asumió el reto de estudiar luego de las grabaciones. “Nosotros entrábamos a las 6 a.m. y terminábamos como a las 9:00 p.m. Yo salía y me iba con diferentes profesores hasta la 1:00 a.m. y, al otro día, me recogían a las 5:00 a.m.”.



Catalina Maya es ampliamente conocida por su trabajo. Sin embargo, al igual que todos los concursantes, se expuso en una faceta diferente ante miles de televidentes, quienes la han recibido entre amores y odios. Sobre esto, la exconcursante confesó que su percepción sobre su paso de MasterChef era muy diferente a lo que se encontró en pantalla una vez se empezó a emitir el programa.



“Cuando yo salí de MasterChef, decía ‘¡No, Colombia me va a amar!’. Cuando empiezo a ver el programa al aire, digo ‘¡Dios mío! Es que, si yo me estuviera viendo, yo me odiaría’.Yo tendría el mismo pensamiento que muchos colombianos tienen en este momento”, comentó Maya.



Maya también señaló que parte de la persona que ven en pantalla es producto de la edición del programa. No obstante, afirmó que siempre fue auténtica y, aunque tuviera la opción de mostrarse diferente en pantalla, no lo haría. “Yo dejé mi alma y mi corazón allá metido, y fui yo. Yo no quiero cambiar mi esencia; quizás sí corregir errores que tengo como ser humano, pero cambiar mi esencia, no”.



Tendencias EL TIEMPO