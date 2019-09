Catalina Maya se lanza al mundo de los ‘youtubers’

Catalina Maya se marchó de Colombia en el 2005, vivió en Arizona (Estados Unidos), luego en Suiza y se radicó finalmente en Miami. Esto porque el año pasado se casó con Felipe Pimiento, mánager de Marc Anthony, entre otros artistas, y la Ciudad del Sol es el epicentro de la cultura y la música latina en el mundo.

Después de muchos años y tras años del 'boom' que fue haber aparecido como imagen de cuadernos para escolares, la colombiana se ha reconectado con el país. En enero participó en el programa 'La Agencia: batalla de modelos', de Caracol TV, y hace unos meses volvió a 'La hora del regreso' de La W Radio. Hoy, a sus 38 años, hace parte del programa matinal de variedades 'Despierta América', de Univisión, y acaba de poner al aire –el miércoles– su canal de YouTube, llamado Bueno, Bonito y Barato.

¿De qué se trata?



Es un canal con videos de ‘tips’ sobre belleza, hogar, limpieza, viajes, moda, niños, hombres y mujeres. Por ejemplo, consejos para sacar la mancha de vino del sofá, de manera económica, sin tener que gastar. Son soluciones rápidas y de cosas cotidianas que a la gente le da pena preguntar, como sanar las hemorroides, la caspa, mal olor en las axilas.



¿Cómo le va con la radio?



Me encanta ‘La hora del regreso’, a mí la radio me apasiona, porque el equipo es maravilloso, es muy fresco, tiene un toque noticioso, pero es divertido, es como estar sentado en la sala de la casa con amigos.



¿Cómo ha sido la reconexión con el país?



Espectacular. Yo creo que siempre he estado muy conectada con Colombia, pero volver, encontrarme con estas generaciones que no sabían quién era yo, los más grandes se acordaban de los cuadernos, y ha sido superbonito.



¿De quién fue la idea de estar en Univisión?



La productora del programa ‘Despierta América’ es colombiana, Luz María Doria. Una vez me invitó a una sección del programa, me siguió invitando y me quedé. Es el programa matinal más visto en el sur de la Florida.



¿Qué otras ocupaciones tiene?



Realizo varias veces al año unos bazares con marcas colombianas, los hago en mi casa. Marcas de accesorios, ropa, vestidos de baño, carteras…



¿Algún proyecto en Colombia?



Hay uno de televisión, pero no es nada seguro, me empezaron a hacer ojitos y me parecería muy chévere. Sería un espacio de estilo de vida.



ORLANDO RESTREPO

Editor de la Redacción Domingo