La modelo y presentadora que causó revuelo en la edición anterior del programa ‘Masterchef Celebrity’ habló sobre un procedimiento quirúrgico que le causó problemas casi 14 años después de realizarlo.

Maya, que actualmente tiene 41 años, contó en el programa ‘La Red’, del canal ‘Caracol’, que hace 20 años, cuando su carrera de modelo estaba tomando fuerza, decidió ponerse implantes en los senos para aumentar su tamaño.



Según la también actriz, cuando se realizó el primer procedimiento su médico le comentó que no tendría que cambiarlos en un futuro. Sin embargo, cuando nació su primer hijo, hace ya casi 14 años, Maya decidió reemplazar sus implantes por unos de menor tamaño y, en ese momento, también le dijeron que no tendría que cambiarlos más adelante.



A pesar de eso, en marzo de 2020, en pleno pico de la pandemia causada por el covid-19, Maya comenzó a darse cuenta de que algo no se veía bien con uno de sus senos.

“Se estaba viendo como rara y me fui a hacer una mamografía. Efectivamente me tenía que cambiar el implante porque se me había reventado. Yo como una loca empecé a llamar a mi cirujano en Medellín y me dijo que operarme era imposible porque los quirófanos estaban cerrados”, comentó a ‘La Red’.



Fue tal su desesperación que consideró incluso operarse en Estados Unidos. “Mi susto era que me llegara a pasar algo”, recordó. Durante todo este proceso, Maya no sintió dolor sino picazón y la impresión de ver cómo el implante le hacía ver su seno como un “globo desinflado”, según dijo.



Sin embargo, la actual locutora y periodista de la ‘W Radio’ se mantuvo en contacto diario con su médico y procuró la calma. Según su especialista, lo que le sucedió a ella es normal, aunque no es común.

Entre algunas de las causas que podrían haber llevado a este inconveniente estaría el exceso de fuerza: “Podría ser como un chuzón, yo creo que puede ser porque empecé a hacer un ejercicio bastante fuerte al que no estoy acostumbrada”, comentó la modelo que, actualmente, ya se encuentra en perfectas condiciones.

¿Qué debe tener en cuenta con los implantes de senos?

Hay dos tipos de implantes aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés): los rellenos de gel y de silicona.

Sin embargo, debe de tener en cuenta que, como lo dice la FDA: “Cuanto más tiempo tenga los implantes de seno, mayores serán las posibilidades de que desarrolle complicaciones, algunas de las cuales requerirían más cirugía”.



Según la información que comparte la entidad, la vida útil de los implantes de seno no es algo definido, pues varía según la persona, lo que implicaría que un médico no podría predecir si se necesitará o no una segunda cirugía.

