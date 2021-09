Catalina quería ganar ‘MasterChef’ en ‘RCN’ con ayuda de chef de ‘Caracol’

El programa ‘MasterChef Celebrity’ tiene a los televidentes siguiendo los pasos de cada uno de los famosos que buscan ser el mejor cocinero de la competencia.



Varios de ellos han confesado que apenas si sabían preparar un arroz, pero acudieron a clases con chefs expertos con el fin de mejorar sus habilidades.



(Puede leer: ¿Por qué Claudia Bahamón no denunció el robo del que fue víctima?).

Ese fue el caso de la comunicadora Catalina Maya, quien ha sido una de las figuras más polémicas del ‘reality’.

Maya, de 40 años, está radicada en Miami, Estados Unidos. Se desempeña como locutora los fines de semana en la ‘W Radio’. Sin embargo, realizó una pequeña pausa en sus labores para venir a Colombia y participar del show de ‘RCN’.

Según mencionó en charla con la ‘Revista Aló’, de la Casa Editorial EL TIEMPO, ella recibió la propuesta en diciembre de 2020 para estar en el programa. Le tomó cuestión de minutos aventurarse y decir sí a la producción del canal.



(Lea también: Concursantes de ‘MasterChef’ estarían cansados de RCN por sus ediciones).



“Recuerdo mucho que mi hijita Valentina me dijo que a mí nada me quedaba grande, que me pusiera juiciosa a estudiar y que ella tenía claro que sería un éxito”, dijo Maya.



No dejó a un lado el consejo de su hija y contactó a chefs reconocidos del país para que la ayudaran. De acuerdo a sus declaraciones, su estrategia “era jugar para ganar, era competir, pero nunca a costa de mis compañeros”.

La exparticipante llegó al país a principios de 2021. Se hospedó junto a otros famosos en un hotel de Bogotá. De hecho, el comediante Frank Martínez compartió con ella y aplaudió el esfuerzo que hacía cada día al tomar clases hasta altas horas de la noche.

“Era probablemente la participante más interesada en prepararse para ganar, fui testigo de que llegaba de grabar y de una se iba para clases y llegaba a la 1:00 a. m. para madrugar a las 5. Nos la llevamos bien y tuvimos largas conversaciones en el hotel donde nos reímos y disfrutábamos de estar en el programa”, escribió ‘El Flaco’ en una publicación de Instagram.

Eso lo corroboró Catalina en la entrevista con Aló, pues estudiar siempre fue su prioridad: “Tuve tres profesores: Juan Diego Vanegas, que es presentador de Día a Día; Pedro Gómez, que es un chef bogotano, y Chris MacAllister”, reveló.

Juan Diego Vanegas, como ella mencionó, es chef del programa matutino de ‘Caracol’. Resulta curioso que Maya lo hubiera contratado para que él le diera lecciones de cocina. No obstante, las clases habrían tenido lugar semanas antes de que Vanegas se uniera al canal que compite contra ‘RCN’.



(Le recomendamos: Esta es la terapia antiestrés de Carolina Cruz).

El cocinero se sumó a ‘Día a Día’ cuando el programa celebró su aniversario número 20. “Nos acompañará para enseñarnos a preparar platos ricos y fáciles, pero sobre todo a hacer mercado y cuadrar un presupuesto semanal”, mencionó la producción del matutino en sus redes sociales.



Vanegas también fue presentador de ‘El Desayuno’, que ‘RCN’ dejó de emitir a inicios de 2020.

Catalina Maya fue constante en su formación con él y los demás profesores: “Sin falta, todos los días, incluyendo los domingos, estudiaba. Porque me di cuenta de que, si no tenía las herramientas suficientes, me iban a sacar de primera. Me fascinó, fui muy feliz y la verdad es que el proceso de aprendizaje que viví fue inolvidable”.



(Además: Se filtra foto de los supuestos finalistas de MasterChef Celebrity).



La antioqueña se destacó por sus platos. Incluso, varios la recuerdan por las mayonesas que realizaba a base de cualquier ingrediente. A pesar de eso, fue eliminada. Regresó en una ‘prueba de 'repechaje’, pero salió por segunda vez en medio de una oleada de críticas por su actitud.

“Creo que el mayor aprendizaje es que no vuelvo a participar en un reality”, sentenció en conversación con Aló.

