Catalina Gómez es una de las caras más reconocidas de Colombia. La famosa se ha destacado por su trabajo en el Canal Caracol y sobretodo enfrente de ‘Día a Día’, donde ha estado por más de 15 años.



La mujer suele mostrar fotos de su vida familiar en redes sociales y compartir algunos de los momentos especiales de sus hijos. Está casada con Juan Esteban Sampedro, con quien tiene dos pequeños, Emilia y Cristóbal.



La presentadora suele compartir fotos de los pequeños. Foto: Instagram: @apuntesdecata

En el pasado, Gómez ya había relatado algunos de los problemas que tuvo con el embarazo de su hijo menor. Sin embargo, en su cuenta de Instagram volvió a recordar los angustiosos momentos que vivió en la gestación.



Uno de los usuarios de la red social le pidió que hablara detalladamente sobre el pequeño. La presentadora decidió abrirse a sus seguidores y se tomó su tiempo para narrar la difícil historia.



Según lo que expresó, el embarazo de su hija mayor, Emilia, no tuvo complicaciones y la menor nació sin dificultades ni problemas. Por esta razón, Gómez quiso repetir la experiencia.



“Cuando estuve embarazada de Emilia fue un proceso normal, tranquilo, fácil. Pero cuando quedé en embarazo de Cristóbal, empezaron las dificultades porque pasaba y pasaba el tiempo y no lo lograba”, señaló.



La pareja duró años intentando volver a concebir un bebé. Sin embargo, cada vez pasaba más el tiempo y no le habían dado un “hermanito” a su hija. La situación empeoró cuando la presentadora fue diagnosticada con síndrome del ovario poliquístico.



Hace unos años, Gómez reveló para la revista ‘TVyNovelas’ que antes de tener a su hijo Cristóbal, sufrió tres pérdidas de embarazo. Tras tantos fracasos, la pareja dejó de intentarlo y aceptaron que lo mejor era permanecer como una familia de tres.



“Fueron tres pérdidas. La primera me dio muy duro porque tenía mucha ilusión. Después con una amiga hicimos un trabajo para entender qué pasó, pero con los otros dos no quise pensar tanto, ni comprarles nada, ni hablar mucho del tema. Estuve más contenida, hasta que finalmente llegó Cristóbal”, indicó la mujer.

El embarazo de Cristóbal

En su cuenta de Instagram también se refirió al instante de alegría cuando finalmente quedó en gestación otra vez. De acuerdo con lo que dijo, para ese momento ya no lo estaban intentando.



“De pronto me quedé embarazada, la alegría... se podrán imaginar. Hasta que un examen, en una ecografía casi al tercer mes y en un tamizaje me dijeron que venía con problemas, que venía con un problema genético, un problema del corazón, y que las probabilidades de que viniera bien eran muy pequeñas”



Los médicos les advirtieron desde un primer momento que el menor podría llegar con graves enfermedades. Sin embargo, la familia mantuvo la fe y cuando nació Cristóbal, llegó un bebe saludable y sin problemas de salud.



La presentadora se refiere a su hijo menor como “un milagro” y admira el buen estado en el que está. El pequeño Cristóbal cumplió seis años el pasado mes de agosto junto a sus papás y su hermana.

