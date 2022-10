Catalina Gómez es una de las caras más reconocidas del país. La antioqueña ha estado presentando el programa matutino ‘Día a Día’, del Canal Caracol, durante 15 años.



Además, ha publicado libros de recetas y suele contar anécdotas de su vida en redes sociales. Gómez está casada con Juan Esteban Sampedro, con quien tiene dos pequeños, Emilia y Cristóbal.



La presentadora suele mostrar los logros de los pequeños. Foto: Instagram: @apuntesdecata

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para la paisa. En varias ocasiones ha revelado que vivió un difícil momento con el embarazo de su hijo menor. Hace unas semanas, en su cuenta de Instagram, recordó detalles del angustioso periodo.



La famosa explicó que tuvo una gestación tranquila y sin complicaciones con su hija mayor, Emilia. El proceso fue tan sencillo, que tiempo después decidió ser madre por segunda vez.



“Cuando estuve embarazada de Emilia fue un proceso normal, tranquilo, fácil. Pero cuando quedé en embarazo de Cristóbal, empezaron las dificultades porque pasaba y pasaba el tiempo y no lo lograba”, señaló en esa oportunidad.



Los problemas para quedar embarazada nuevamente afectaron la salud física y psicológica de Gómez. Así lo manifestó en el programa de farándula ‘Lo sé todo’, donde habló de ese oscuro instante de su vida.



“Luego de hacerme muchos exámenes, los doctores me dijeron que tenía un síndrome de ovarios poliquísticos y que era muy difícil que quedara embarazada nuevamente. No obstante, logré quedar embarazada, pero a los tres meses perdí el bebé”, relató.



Esta no es la primera vez que Gómez habla de las pérdidas de embarazo que tuvo. En el pasado había dicho que los fracasos la impactaron de tal forma, que en sus últimas gestaciones dejó de prepararse para la llegada de un posible bebé.



“En ese momento fue un dolor super grande, nunca pensé que fuera a doler tanto y que se sintiera tan fuerte. Perdí otros dos bebés durante ese proceso. Fue muy doloroso y desgastante todo ese proceso. Yo sentía que podía ser mamá otra vez”, confesó la presentadora.

El embarazo de Cristóbal

Tras muchos intentos, Catalina Gómez y su esposo decidieron dejar ir la idea de convertirse en una familia de cuatro. En el momento menos esperado, quedó embarazada nuevamente, otra vez con complicaciones.



“Volví a quedar embarazada. Le tenía pavor ir a las ecografías a que me dieran malas noticias. El doctor me dijo que solo había un 1 % de que naciera sin complicaciones. Me acordé entonces de mi mamá y puse todo en mano de Dios. Gracias a Dios me dijeron unos meses después que el niño estaba perfecto”, concluyó.



Los doctores le advirtieron que el bebé podría nacer con graves enfermedades, un problema genético y otro en el corazón. Sin embargo, cuando Cristobal llegó al mundo, lo hizo en perfecto estado de salud. La presentadora se refiere a su hijo de seis años como un “milagro”.

