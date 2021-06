Catalina Gómez aclara rumores de rivalidad con excompañero de set

Hace algunos días, el presentador barranquillero Agmeth Escaf dejó ver que su relación con Catalina Gómez, presentadora del programa de las mañanas de Caracol Televisión ‘Día a Día’, no terminó en los mejores términos. Las revelaciones se dieron en medio de una entrevista del programa ‘Lo sé Todo’, y fue allí, en el mismo formato de ‘Canal 1’ que Gómez decidió contar su versión de la historia.

Gómez y Escaf compartieron set en ‘Día a día’ durante varios años, durante los cuales, al menos en las pantallas, mantenían una buena relación. Sin embargo, en una reciente entrevista la periodista le preguntó si en tiempos de crisis “no le dieron ganas de llamar a Catalina Gómez”, a lo que el presentador respondió “No cabe la menor posibilidad. No los extraño en absoluto”.



(Le sugerimos leer: Karol G responde rumores: ¿es en verdad enemiga de Rosalía?)



Escaf salió del canal en medio de disputas legales que incluso le dieron la razón en los estrados, razón por la que no solo salió de ‘Día a Día’, sino que no volvió a actuar en ninguna producción de la cadena televisiva.



(De su interés: Hallan restos humanos cerca de la mansión de Meghan y príncipe Harry)



‘Cata’, como es conocida por los televidentes, aseguró que por su parte no existe ninguna clase de rencilla con el actor las declaraciones de Escaf la tomaron por sorpresa.



“Mientras fuimos compañeros de trabajo, siempre tuvimos la mejor relación. En esa época estábamos también con Moni y la verdad los tres nos la llevábamos supe bien (…) De hecho, cuando él decidió irse de Día a Día y Caracol, nosotras le dijimos que no lo hiciera (…) Me sorprende ahora ese tema, pero bueno, ni modo, no sé qué pasó”, le dijo a ‘Lo sé todo’.



(También puede consultar: Luisito Comunica visitó el barrio de Pablo Escobar, en Medellín)



Tendencias EL TIEMPO