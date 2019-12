¿Mala suerte? Increíbles casos de personas en la vida real

Difusión redes

Costis Mitsotakis



Este griego habitante de la localidad de Sodeto fue la única persona de toda la población, de 70 personas, que no ganó la Lotería de Navidad en 2011. Todas las familias del lugar obtuvieron al menos 100.000 euros. En total, de los 18 millones de euros repartidos en el sorteo en vísperas de las fiestas, Mitsotakis no ganó ni una sola moneda. Vivía en una torre abandonada y ese fue uno de los motivos de su mala suerte. "Las amas de casa fueron puerta por puerta a vender los boletos, pero no llegaron a él porque no sabían que estaba en esa torre", explicó Rosa Pons, la alcaldesa de Sodeto en ese entonces.