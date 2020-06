Casos vergonzosos de colombianos que niegan que el coronavirus existe

Las mentiras sobre la pandemia del nuevo coronavirus, propagadas principalmente por redes sociales, han estimulado la irresponsabilidad y el desorden social. Varias personas salen a las calles subestimando el virus; algunas, incluso, sin tapabocas, elemento considerado esencial en la actualidad.



A pesar de que los sistemas sanitarios reciben cada vez más pacientes, los médicos luchan a diario contra la covid-19 y las cifras que deja el nuevo coronavirus en el mundo (más de 9 millones de infectados y más de 472.000 muertes a cifras del 23 de junio de 2020) y en Colombia (más de 71.000 infectados y más de 2.300 muertes según el informe del INS el 22 de junio) son alarmantes, existen personas que aseguran que el virus “no existe” o que es “puro cuento”.

A continuación, algunos casos vergonzosos de colombianos que han negado la existencia del nuevo coronavirus:

Taxista en Atlántico

En la última semana se hizo viral una foto que representaría la actitud negacionista que muchos están teniendo ante la emergencia sanitaria. Se trata de un mensaje en la parte trasera de un taxi en Soledad, Atlántico en el que se lee, en letras blancas: "El coronavirus y el Baloto es lo mismo. A nadie se le pega y nadie se lo gana. Son puras mentiras (sic)".

#VanessaSalirEnEsteMomentoEs

Es una mala decisión, aún no tenemos conciencia de la pandemia y han tomado mitos irresponsables al tema.



Ver esto y contemplar el grado de contagio en Barranquilla, es terrible.



No hemos aprendido, nada. pic.twitter.com/H3SbzlAKhH — El Inge 077 (@077Inge) June 17, 2020





"Es una mala decisión, aún no tenemos conciencia de la pandemia. Ver esto y contemplar el grado de contagio en Barranquilla es terrible", escribió uno de los usuarios de Twitter que compartió la fotografía.



Según las cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), después de Bogotá (que cuenta con más de 21 mil personas infectadas hasta el 22 de junio), Barranquilla es el lugar del país más afectado por la pandemia, con más de ocho mil positivos.



(Lea también: Confirman 55 mototaxistas con covid-19 en municipio del Atlántico).

Médico en Montería

Durante el mes de abril se volvieron virales una serie de videos de YouTube en los que el reconocido homeópata colombiano Harry Brunal aseguraba que el nuevo coronavirus era una farsa.



A pesar de no negar formalmente la existencia del virus, se unió a las teorías conspirativas y aseguró que la pandemia hace parte de un atentado biológico que tiene como fin controlar a la población y dale ganancias a los políticos.

Medico en montería Medico en Montería

“El tiempo demostrará si estoy diciendo la verdad. Lo importante es no creernos el cuento de la vacuna salvadora”, "hay algo que no encaja", "para mí esto es fabricado" y "el verdadero virus son los políticos" son algunos de los comentarios del medico de Montería.



El departamento de Córdoba ya suma, al 22 de junio, más de 458 infectados.

El pastor Arrázola y su esposa en Cartagena

El pasado mes de mayo, el pastor Miguel Arrázola y su esposa, Maria Paula Arrázola, realizaron una transmisión en vivo por Instagram junto con Ruddy Gracia, a quien presentaron como 'un guía espiritual'.



En este Live Gracia les dice, con un tono alarmista, que la pandemia es una trama del multimillonario estadounidense Bill Gates. En otras ocasiones, el magnate ya ha sido atacado con acusaciones parecidas que suelen ser divulgadas, principalmente, por los antivacunas.



"Hay un grupo élite de nivel global que está preparándose para poner una vacuna obligatoria y con esa vacuna poner un chip que se llama ‘ID2020’, hecho por el señor Bill Gates”, aseguró Gracia. Arrázola y su pareja respondieron ante la teoría del hombre con un enérgico: “Sí, lo creo”.

Los terraplanistas se le quedaron en pañales a los Arrázola. pic.twitter.com/0yGDmjXahT — Serris 🌀 (@datoatipico) May 3, 2020





Sin embargo, según 'The New York Times', la especulación contra Gates es una de las más grandes falsedades sobre el coronavirus rastreada por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios.

'Tiktoker' en Bogotá

Un usuario de TikTok (@javicito72) mostró en esta aplicación un video del centro comercial Unicentro, uno de los primeros establecimientos comerciales en abrir sus puertas a principios del mes de junio.



En la grabación, realizada hace una semana, se observa el lugar completamente desolado. Sin embargo, lo que ha indignado a muchos usuarios es la frase que acompaña el video: “Que tristeza ver Unicentro, Bogotá, un domingo al medio día así. No más virus ‘fake’. No más curso socialista”.



Además, la publicación viene acompañada con el hashtag #coronavirusfake, que demuestra que algunos ciudadanos no estarían dimensionando la gravedad de la contingencia sanitaria.



(Le puede interesar: Covid-19: actor porno ‘Niño polla’ sale en homenaje a víctimas).



Mujer en calle de Bogotá

El periodista Juan Diego Alvira, de ‘Noticias Caracol’, hizo un recorrido por las calles de Bogotá buscando casos de personas irresponsables que salen a las calles sin tapabocas.



Aunque la mayoría usa excusas como “se me quedó el tapabocas entre el carro” o “es que me ahoga”, otros fueron más lejos, declarándose escépticos ante la existencia del virus. “No existe el covid”, se escucha gritar a una mujer que estaba en la calle 68 con avenida Rojas, en el sector de Las Ferias, en Bogotá.

Personas sin tapabocas Reporte de Juan Diego Alvira de personas sin tapabocas en la calle. Video del grito de una escéptica.

Este tipo de testimonios contrastan con las peticiones que hacen a diario los médicos y enfermeras, quienes están enfrentando al nuevo coronavirus en primera línea.



“Quedense en casa”, “esto no es un juego”, son algunas de las frases promulgadas por los verdaderos testigos de la lucha que se vive en los hospitales y centros de salud del país y del mundo.



El escepticismo y la irresponsabilidad de la gente preocupa sobre todo en este momento, ya que expertos estiman que el pico infeccioso en el país ocurrirá entre el mes de julio y agosto.



(Lea también: Indignación por hombre que le tosió en vivo y de aposta a periodista).

