Caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ acompañado de presunto homicida

Piedecuesta, en Santander, fue el escenario de un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’. La protagonista fue una mujer, quien aseguró ser la hija de un veedor municipal.

Además, las autoridades descubrieron, en el grupo con el que estaba, a una persona con una orden de captura por homicidio.



Todo quedó registrado en video.



(Lea también: Quedó en bancarrota y se lanzó a un horno con metal fundido).

Los hechos

La noche del Jueves Santo 1 de abril, la Policía Metropolitana de Bucaramanga se encontraba realizando labores de control de las medidas de toque de queda y ley seca impuestas en la región para esta Semana Santa.



En el municipio de Piedecuesta (que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga), unos uniformados se encontraron con un grupo que no estaba cumpliendo las normas y procedieron al registro de antecedentes.



(Siga leyendo: Así festeja Marcela García su matrimonio con Sergio Chams).

(Si nos visita desde la App de EL TIEMPO, puede ver el video aquí).



Según medios locales, una de las personas que estaba en el grupo resultó con orden de captura por homicidio, por lo que se procedió a la judicialización y ahí fue que ocurrió el ‘usted no sabe quién soy yo’.



(Además: Entró a robar a local y al huir el dueño le disparó por la espalda).



Una mujer que estaba ahí, se enfrentó a los policías y les dijo: “Grábenme, no importa. Yo soy hija de un veedor (…) Siempre es a ganar porque tienen uniforme”.



Según ‘La FM’, acto seguido, en el lugar ocurrió una asonada y no fue posible ponerles los comparendos a la mujer y sus acompañantes.



De ella no se sabe si en realidad es hija de un funcionario municipal.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias de Tendencias:

-Los casos más impactantes de enfermedades huérfanas en el mundo.



-Perturbadores secretos que se han descubierto en famosas obras de arte.



-Populares datos de la historia que en realidad eran falsos.