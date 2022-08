La vida después de la muerte sigue siendo uno de los más grandes misterios. Los seres humanos nos preocupamos por lo que ocurrirá una vez la existencia física llega a su fin y entre las creencias compartidas que dan una solución a este dilema está la reencarnación.



Religiones como el hinduismo y el budismo creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y, después de algún tiempo, ingresa en otro individuo diferente para volver a nacer. La hipótesis de la reencarnación es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así, el alma se libera en un estado de conciencia más alto.



Lea acá: (La misteriosa desaparición de Agatha Christie, digna de sus novelas)

Facebook Twitter Linkedin

El profesor universitario de psiquiatría canadiense, Ian Stevenson publicó varios libros sobre la reencarnación. Foto: Twitter @Charlie_R92

Aunque la ciencia y la mayor parte de la sociedad parecen evitar el asunto, existen científicos que estudiaron el fenómeno de la reencarnación.



El psiquiatra canadiense Ian Stevenson investigó durante más de 40 años alrededor de 3000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa (2003), describió uno de los más intrigantes: la presunta reencarnación de las gemelas Pollock.



Stevenson fue doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. Hasta su jubilación en 2002 fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, en la que se investigan fenómenos paranormales.



Con su método, recolectó una cantidad significativa de testimonios de niños que recordaban vidas anteriores y aunque sus libros son muy populares, parte de la comunidad científica ha criticado el rigor de sus investigaciones.

La historia de una tragedia familiar

En la búsqueda de estos casos, Stevenson dio con la historia de las gemelas Pollock y dos padres que habían sufrido la pérdida de dos hijas en un accidente de tránsito.



En su libro, el autor relata que el domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hexham ubicada en el nordeste de Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollack salió de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Como las chicas querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres.



Pero antes de su llegada a la iglesia, se desencadenó la tragedia. Al doblar una esquina y cruzar de manera imprudente, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y las mató de forma instantánea.



Le puede interesar: (Roswell, la capital ovni, donde cayó un misterioso objeto de metal en 1947)

Las Gemelas Pollock



El caso de dos pequeñas hermanas que murieron atropelladas en Inglaterra y al año siguiente reencarnarían en dos gemelas... de sus mismos padres. pic.twitter.com/MOJ2KS40JN — Joycetradamus🕷 (@paynejoyce_) March 11, 2022

Un año después de la tragedia, Florence recibió una noticia esperanzadora: estaba embarazada.



Gillian y Jennifer Pollock nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia. Sus padres empezaron a observar en las pequeñas algunas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente justo en el mismo lugar donde su hermana mayor que jamás conoció, Jacqueline, había recibido tres puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna.

Facebook Twitter Linkedin

En los casos de posible reencarnación registrados por el científico, las personas recuerdan sucesos que no han experimentado en esta vida. Foto: iStock

No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible, mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar FACEBOOK

TWITTER

Las similitudes con los comportamientos de las difuntas sorprendieron a los padres, aún más cuando regresaron a su pueblo natal, Hexham, donde ocurrió el accidente.



Las hermanas Pollock parecían reconocer lugares que nunca antes habían visitado como un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas fallecidas. Lo mismo ocurrió cuando llegaron a la casa familiar.



Pero lo que más sorprendió a los padres era que las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Incluso John -fiel creyente en la reencarnación- y Florence, escucharon hablar a Gillian y Jennifer sobre el accidente de 1957.



"No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible, mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar", dijo Jennifer. "No me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza", agregó Gillian.



El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el doctor Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada.



De acuerdo con el relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubiesen existido.



El misterio quedó consignado en el material del científico y se ha convertido en una de las historias más populares cuando se habla de reencarnación.



REDACCIÓN EL TIEMPO

*Con información de La Nación

Otras noticias

- Tormenta geomagnética que golpea la Tierra afectaría las telecomunicaciones

- ¿Qué hay en la tumba de la virgen María?: solo se puede entrar una vez al año

- Noruega sacrifica a la morsa Freya, convertida en la estrella del fiordo de Oslo