Los tratamientos para el cáncer de próstata pueden traer consigo varias complicaciones. Entre ellas, disfunción eréctil e incontinencia, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO por sus siglas en inglés). Sin embargo, en medio de todas los efectos secundarios que pueden aparecer, el aprendizaje de nuevos idiomas no se encuentra dentro de la lista. O, al menos, no usualmente.



La excepción a la regla fue un hombre estadounidense de 50 años diagnosticado con cáncer de próstata metastásico hormonosensible que, tras recibir tratamiento para su enfermedad, sufrió un efecto secundario que sorprendió a los especialistas, amigos y allegados: terminó hablando con acento irlandés.

De acuerdo con la revista médica ‘The BMJ’, el paciente fue sometido a terapia de privación de andrógenos, que retrasa el crecimiento del cáncer al disminuir los niveles de andrógenos, y también estuvo expuesto al acetato de abiraterona y prednisona, dos fármacos inhibidores de las hormonas masculinas.

(Lea también: Joven fue al médico por dolor menstrual y descubrió que tenía cáncer de ovario).

Facebook Twitter Linkedin

El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. Foto: iStock

(Siga leyendo: Mujer descubrió que tenía cáncer etapa 4 por rutina de TikTok).

La terapia de privación androgénica no causó anomalías en el sujeto cuando se realizó la exploración neurológica y, tampoco, lanzó irregularidades en la resonancia magnética cerebral. No obstante, sí produjo un cambio mucho más particular. Según explicó la revista médica citada anteriormente, el paciente hablaba con un acento de “brogue irlandés” incontrolable, a pesar de no tener antecedentes psiquiátricos ni ascendencia del país europeo.



De acuerdo con los especialistas, el cambio de idioma pudo haber sido producido por un trastorno neurológico paraneoplásico subyacente (TNP, por sus siglas en inglés), que se da cuando un cáncer produce efectos colaterales que no están relacionados directamente con el diagnóstico, sino con una respuesta inmunitaria que afecta el sistema nervioso.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre falleció a causa del una progresión en el cáncer de próstata. Foto: iStock

(De interés: Cáncer de próstata: cómo saber si tiene cura y posibles tratamientos).

Los exámenes del paciente revelaron que la enfermedad tuvo una progresión y pasó a convertirse en un cáncer de próstata neuroendocrino (CPNE, por sus siglas en inglés), un tumor de alto grado que, además, posee un mal pronóstico de supervivencia. Según la Sociedad Española de Anatomía Patológica, de entre 10 a 30 meses.



“A pesar de la quimioterapia, su NEPC progresó dando como resultado metástasis cerebrales multifocales y una probable parálisis ascendente paraneoplásica que condujo a su muerte”, concluyó ‘The BMJ’.

Más noticias en EL TIEMPO

Joven dice en TikTok que tiene el trabajo más fácil del mundo y lo despiden

'¿Quién le debe a quién?': Lina Tejeiro responde a Juan Duque por deuda

Reina de belleza desapareció y la encontró su esposo con otro seis meses después

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS