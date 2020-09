Famosos colombianos muestran su indignación por el caso Javier Ordóñez

La muerte de Javier Ordóñez, tras un procedimiento policial en el que se evidenció abuso de autoridad, ha impactado a todo el país.



Desde diferentes sectores se han alzado voces de protesta y el mundo del espectáculo y el entretenimiento nacional no ha sido la excepción: varios artistas colombianos han dado su opinión.

Estos fueron algunos de los famosos que publicaron en redes sociales su sentir respecto al caso, que ha conmocionado ha Colombia está semana.

Natalia Reyes

La actriz que fue noticia el año pasado por su papel de Dani en 'Terminator: Destino oscuro' expresó su indignación publicando el video del momento en que Ordoñez es maltratado y dijo: “Javier Ordoñez no falleció, Javier fue asesinado por dos miembros de la policía” y además criticó: “una institución que se supone, debería cuidarnos y eso que sabían que estaban siendo grabados. ¿Qué tal si no? Señor@s: éstos 'taser' son armas evidentemente LETALES y más letal es que llevemos años permitiendo los abusos de poder.”

Lina Tejeiro

“No es George Floyd, no es USA, no es racismo. Era Javier Ordoñez, era un abogado de 46 años, era el padre de dos hijos, es Colombia. ¡No más abusos!”, fue el mensaje que compartió la actriz que fue parte del elenco de 'La ley del corazón' y 'Padres e hijos'.

Santiago Alarcón

El actor, que interpretó a Jaime Garzón en su novela biográfica, es conocido por ser muy crítico con la situación de violencia que se presenta en Colombia y en esta ocasión no estuvo de acuerdo con los medios y las autoridades que calificaron el hecho como un fallecimiento y no como un asesinato.

¿Fallece?

¡Lo mataron!

Y el ciudadano tenía nombre. https://t.co/vpSZFYzZ8f — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) September 9, 2020

Carolina Guerra

La actriz mostró su indignación en Twitter, donde escribió: “Miserables. Saben perfectamente lo que hacen. Y se rasgan las vestiduras con las manifestaciones ciudadanas pero no con los abusos del estado y la violencia diaria que padece Colombia. Hipócritas”.

Miserables. Saben perfectamente lo que hacen.

Y se rasgan las vestiduras con las manifestaciones ciudadanas pero no con los abusos del estado y la violencia diaria que padece Colombia. Hipócritas. https://t.co/6XTG0WH2fp — Carolina Guerra (@carolinaguerram) September 10, 2020

Alejandro Riaño

El comediante colombiano se ha expresado en múltiples ocasiones por las masacres que se han presentado en las últimas semana y el asesinato a líderes sociales. Por esto tiene el 'hashtag' Colombia en alerta roja. Con el cual expresó un mensaje corto en pro de la paz.

Juan Pablo Raba

“¿Qué es esto? ¿Falta de entrenamiento o simplemente falta de alma?

Muy doloroso ver como pueden matar a una persona indefensa que pide a gritos que paren”, fue el mensaje de JJ en la serie de Netflix 'Distrito salvaje'.

Fonseca

“Movilización civil sin violencia. De que sirve seguirle echando candela a esta locura. Me duele, me indigna y me da rabia. Por eso mismo no quiero que siga pasando”, dijo el cantante a raíz de las protestas violentas que se han presentado con razón en la muerte de Jaime Ordoñez.

Movilización civil sin violencia. De que sirve seguirle echando candela a esta locura. Me duele, me indigna y me da rabia. Por eso mismo no quiero que siga pasando. — Fonseca (@Fonseca) September 10, 2020

Santiago Cruz

"Ahora cuando arrecia el temporal

y afuera el caos es total,

ahora que rugen los cimientos,

ahora cuando embisten sin cesar

fuerzas extrañas de un lugar

oscuro, frío y turbulento,

se siente cada vez más,

cada vez más,

no hay tiempo para escapar,

jugamos con la verdad".



Este fue el poema que el cantante y compositor para describir la situación de caos que se ha vivido en la ciudad durante las dos últimas noches.

‘Nosotros somos más fuertes,

nosotros vamos más alto,

entre nosotros no hay grietas,

NADIE NOS PUEDE ROMPER’.✊🏼✊🏼#JavierNoMurioAJavierLoMataron — Santiago Cruz (@SantiCruz) September 10, 2020

Camilo

"La violencia es la bancarrota del espíritu y no tiene justificación. NUNCA. Exigimos justicia por la muerte de Javier Ordoñez. Exigimos que nos permitan soñar con que una Colombia libre de violencia no es una utopía", fue el mensaje de Camilo envió en una imagen en su cuenta de Instagram.

Adriana Lucía

Otra cantante colombiana que es reconocida por hablar activamente en redes sociales sobre temas de derechos humanos es Adriana Lucía, quien tuiteó: “En Colombia según algunos medios de comunicación hoy 'murió una persona en un procedimiento judicial' y además 'murió por el uso de armas no letales'. Entre los asesinatos colectivos, homicidios múltiples y 'esto no será tendencia' ellos también construyen la narrativa violenta”.

En Colombia según algunos medios de comunicación hoy “murió una persona en un procedimiento judicial” y además “murió por el uso de armas no letales”. Entre los asesinatos colectivos, homicidios múltiples y “esto no será tendencia” ellos también construyen la narrativa violenta. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) September 9, 2020

J Balvin

El reguetonero publicó en Twitter: "Dijo 'por favor' tantas veces mientras la policía sabía que los grababan y terminaron con la vida de Javier Ordóñez sin piedad, ¿qué pasa con estos policías?”.

Dijo “por favor” tantas veces mientras la policía sabía que los grababan y terminaron con la vida de Javier Ordóñez sin piedad, ¿qué pasa con estos policías? — J BALVIN (@JBALVIN) September 9, 2020

