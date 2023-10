Caso Chespirito: Florinda Meza niega ser la culpable de la salida de los programas

Desde el 31 de julio de 2020, las emisiones de programas icónicos como 'El Chavo del 8', 'El Chapulín Colorado' y 'Los Chifladitos', creados por Roberto Gómez Bolaños, cesaron debido a la expiración del contrato que tenía Televisa sobre los derechos literarios del productor.



Luego de su deceso, estas obras pasaron a manos de su heredero, Roberto Gómez Fernández. A pesar de que tiene el permiso para comercializarlas, ningún canal puede adquirir los derechos, ya que todos los episodios pertenecen a Fábrica de sueños. Esta situación ha causado decepción entre los aficionados, quienes desean ver nuevamente estos programas en pantalla.

Diversas especulaciones en plataformas digitales sugirieron que Florinda Meza, esposa del fallecido productor y su compañera creativa, se oponía a que las series volvieran a la televisión. Sin embargo, en recientes declaraciones, la actriz negó tales rumores.

La actriz mexicana subrayó su deseo de que el trabajo de su difunto esposo siga llegando al público que lo admiraba. Refutando las acusaciones, declaró en un video: “Los rumores de que yo me opongo a que los programas vuelvan a transmitirse son totalmente falsos. Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Respeto y amo al público como lo hacía Roberto, y tanto él como yo amamos y respetamos nuestra profesión”.



Adicionalmente, Florinda señaló que Televisa ha buscado en reiteradas oportunidades a Gómez Fernández para discutir un posible acuerdo. No obstante, desconoce los motivos de por qué no se ha llegado a un consenso.



“El comprador (Televisa) ya ha intentado hacer, por cuatro ocasiones, la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son para llegar a un feliz final, a menos que alguien quiera tronar la negociación o no sepa realizarla”, manifestó.

La recordada 'doña Florinda' también expresó su preocupación por los espectadores, principales afectados por la situación, y solicitó que se deje de asociarla con la problemática y que se busque a los verdaderos responsables.



“Qué triste que el público está esperando, el comprador está en pie y no he sido yo quien dijo no; o sea que pregunten a quien tengan que preguntar”, concluyó.

¿Que ha pasado con los programas de 'Chespirito'?



La serie de 'Chespirito', tras medio siglo de emisiones continuas, dejó de transmitirse en agosto de 2020, tanto en televisión como en plataformas digitales alrededor del mundo.



En aquel entonces, Roberto Gómez Fernández, heredero del productor, expresó a través de redes sociales su descontento por la decisión de Televisa y mostró optimismo sobre una pronta resolución.



"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió en X (antes Twitter).

El Chavo del 8, una de las series icónicas de la televisión de América Latina, creada por Roberto Gómez Bolaños. Foto: Archivo EL TIEMPO

Graciela Gómez Fernández, hermana de Roberto, insinuó en una respuesta que Televisa había dejado de valorar las producciones a pesar de haberles generado significativas ganancias anteriormente.



Tras más de tres años del cese de emisiones, persisten las interrogantes sobre la retransmisión. Aunque en sus inicios, Florinda Meza había mostrado su desacuerdo con Televisa, recientemente ha indicado que la empresa sí ha mostrado interés en retomar las series.



La confusión principal radica en la titularidad de los derechos. Mientras Televisa posee los derechos de emisión de la serie, Grupo Chespirito, dirigido por Gómez Fernández, detenta los derechos comerciales de los personajes y guiones. Esto indica que un entendimiento mutuo es crucial para relanzar la obra de Gómez Bolaños.



El escenario se volvió más intrincado cuando, en abril de 2021, Meza reveló que había emprendido acciones legales para reconocer sus derechos como coautora del programa 'Chespirito', buscando tener voz en las conversaciones entre su hijastro y Televisa. Adicionalmente, puntualizó que posee los derechos sobre la imagen y biografía de su difunto esposo, lo que implica que cualquier propuesta relacionada a una serie biográfica debería ser aprobada por ella previamente.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO