Ana María Polo es una abogada y presentadora de televisión cubana-estadounidense conocida por crear y conducir el programa de televisión ‘Caso Cerrado’ el cual es transmitido por 'Telemundo'. Este consistía en la resolución de problemas familiares legales en el que ella mediaba como ‘juez árbitro’ y después de una década de éxito fue cancelado en el 2019.

Polo ha mantenido su vida privada fuera del ojo público, sin embargo, en sus redes sociales muestra un poco de su día a día, estilo de vida y de los momentos con su familia.



La exitosa abogada nació en La Habana, Cuba y desde muy pequeña se mudo a Miami, Estado Unidos.



(Siga leyendo: Albañil enfrenta a joven fitness durante un reto: ¿quién ganó?).



“Soy la mayor de tres hermanos. Llegué junto con Alina, la del medio, y luego nacería en Miami Jesús Joaquin, mi hermano menor”, contó la abogada en su página web.

¿Quién es Alina?

Alina Polo es cantautora, profesora de yoga y en algunas ocasiones ha ayudado a su hermana a colaborar en la producción de ‘Caso Cerrado’.



Desde muy pequeñas las hermanas han sentido una conexión muy especial por la música y nunca se imaginaron que Ana se convertiría en una de las mujeres más exitosas de la comunidad latina en Estados Unidos.



En una entrevista con el ‘Diario las Américas’, Alina comentó: “Aún seguimos cantando juntas. A las dos nos encanta la música y nos divertimos mucho haciendo dúos cada vez que tenemos tiempo.”



(Siga leyendo: Chilindrina, señalada de racismo tras criticar imitaciones de su personaje).

Sin embargo, para Alina esté arte es más que un hobby. “La música es mi vida, a través de ella interpreto la realidad y diálogo con el mundo, y conmigo misma”, afirmó al medio ya mencionado.



(Siga leyendo: Padres divorciados son sensación en redes al bailar 'Torero' en evento escolar).



La cantautora se auto definió cómo una “personas sensible, con un alto concepto del respeto y obligación hacia la humanidad (...) El egoísmo me repugna, y por eso siempre trato de brindar mi mano y entregar mi corazón. A veces me hieren, pero jamás dejo de ser lo que quiero ser y soy”.



Alina, quien actualmente tiene 61 años, tiene el sueño de crear música para el cine, especialmente para películas románticas o de espionaje.

Más noticias

- Golpean a Harry Styles con una botella en pleno concierto

- La mansión 'maldita' por Tutankamón donde famosos murieron extraña

- En video: el perro que es sensación en redes por practicar nado sincronizado

- Escalador se enfrenta a puñetazos con un oso que se le abalanzó

TENDENCIAS EL TIEMPO