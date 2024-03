Caso Cerrado: el día que un participante quiso besar a la Doctora Polo y la golpeó

El programa Caso cerrado fue uno de los más exitosos en la televisión hispana. A lo largo de dieciocho años presentó diversas situaciones de la comunidad latina en Estados Unidos. Si bien siempre se especuló sobre la realidad de esta emisión, hubo algunos episodios que llamaron la atención debido a que parecieron salirse de control. Tal como el día en que un participante quiso besar a la Doctora Polo y tras la negativa la golpeó.

La doctora Ana María Polo consiguió la fama con este programa de TV. Utilizando su formación de abogada, se dedicaba a brindar diversas soluciones a los casos que se presentaban en cada uno de los episodios. Recientemente los usuarios de redes sociales recordaron una emisión de 2018 en la que no fungió solo como juez sino que terminó protagonizando un incómodo momento.

En el capítulo titulado "Cómplices siniestros", se trató el caso de una mujer que comenzó a salir con un hombre llamado Eduardo. Su relación terminó de la peor manera, pues aunque en un principio él aceptó que quedaran solo como amigos, después comenzó a acosarla, e incluso, según afirmó la víctima, abusó de ella.

La Doctora Polo habló con Eduardo quien durante toda la emisión mostró una actitud sinvergüenza. Pero no se imaginaba que después tendría que enfrentar ella misma la falta de respeto de este hombre.

En un momento del programa la Doctora le pide que se acerque hasta donde ella está y él comienza a decirle: "Mire doctora, yo he seguido su carrera por muchos años, la he seguido a Los Ángeles y me he querido acercar siempre usted. He querido un autógrafo, algo y la verdad...", en ese momento se abalanza sobre la presentadora para intentar besarla, pero ante la negativa, termina golpeándola.

De inmediato las personas en el staff se acercaron para detener al hombre, mientras la Doctora Polo dijo: "Llámenme a la policía, por favor, yo quiero a este tipo arrestado". Así fue como quedó grabado uno de los momentos más controversiales de Caso Cerrado.

¿Caso cerrado era un programa real?

Desde que Caso cerrado dejó de grabarse en 2019, la doctora Polo se ha mantenido lejos de los reflectores. Pero recientemente brindó una entrevista para el canal de YouTube "En defensa propia", de Erika de la Vega, en la cual se sinceró sobre si los casos que presentaban eran reales.

Explicó que era un programa de televisión para entretener y que si bien en la mayoría de las emisiones los casos eran situaciones simuladas, sí hubo ocasiones en donde personas reales exponían su problemas. En ese sentido afirmó que no se trataba de un programa falso, sino de casos que eran reales pero dramatizados.