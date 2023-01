La tensión entre Shakira y Gerard Piqué no parece tener un cese cercano. Tras el lanzamiento de la canción la barranquillera con Bizarrap, como parte de las ‘BZRP Music Sessions’, una ola de reacciones ha tenido al mundo del espectáculo con los ojos puestos sobre la relación de 12 años que llegó a su fin y de la que surgieron dos niños.

La colombiana no solo encendió la polémica al referirse en su canción a Piqué y a su actual novia Clara Chía con un juego de palabras, sino que involucró a cuatro marcas con renombre: Casio, Rolex, Ferrari y Renault -fabricante del Twingo-.



“Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, recitó en la pista que le valió millones de visualizaciones en YouTube, plataforma en la que se convirtió en el vídeo musical latino con más reproducciones en sus primeras 24 horas; desbancaron a Luis Fonsi con su éxito ‘Despacito’.

Además, la intérprete de ‘Monotonía’ logró la primera posición del ‘Top 50 Global’ en Spotify, es decir, fue durante varios días la canción más escuchada en el mundo hasta que ‘Flowers’ de Miley Cyrus la destronó.

Casio se aleja de Shakira y Piqué

La marca de relojes aclaró su posición tras la canción de Shakira. Foto: YouTube / Casio

Piqué apareció en un ‘streaming’ de la plataforma Twitch para continuar promocionando su Kings League, una competencia en la que pone a jugar a reconocidos ‘streamers’ -personas que realizan transmisiones en directo sobre diferentes temas- y exfutbolistas. Allí respondió a la canción y anunció una supuesta alianza con Casio.



“Por cierto, Casio nos ha dado estos relojes. Hemos llegado a un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”, reiteró en medio de unas cuantas risas de sus compañeros.



“No, no, es en serio. Aquí tengo un Casio para Ibai. Tenemos para todos. Este reloj es para toda la vida, ¿eh?”, señaló haciendo alusión directa a un verso de la pista de Shakira.

🚨🤣 PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA



😗 Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) January 13, 2023

Pero todo resultó falso. Eso anunció la multinacional de relojes y otros dispositivos a medios españoles luego de que un comunicado -también falso- rondará en internet con el cual se decía erradamente que la empresa “mostraba solidaridad por la desafortunada situación que ha vivido la cantante”.

“Nuestra posición siempre ha sido y será neutra”, sentenció Casio para el medio ‘20 minutos’. De esta forma, negaron que exista un patrocinio o acuerdo con Piqué y aprovecharon para referirse a que el nombre de la marca esté en boca de más de una persona.



“Estamos por encima de todo eso. Estamos encantados con las respuestas de los fans. Casio siempre ha contestado con inteligencia, elegancia e ingenio”, expresaron.

Incluso, se atrevieron a emplear el verso de Shakira para enfatizar en que han salido librados de todo este tema: “Encantados de que esto nos sal... Pique, ya que, por ahora, la gente nos ha respondido de 10”.

Previamente, ya habían denunciado que pululan decenas de perfiles falsos en Twitter e Instagram. “Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial”, mencionaron.



Eso sí, dijeron tener un tanto las ‘manos atadas’ para actuar frente a los perfiles no oficiales. “Si especifican que son parodia, hay poco que hacer”, señalaron en otras declaraciones para el medio español ‘El País’.

Están apareciendo muchas cuentas en Twitter, Instagram y Tiktok pretendiendo ser un medio oficial de CASIO.

Recordamos la importancia de verificar las fuentes de información.

Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial.@CasioTeam @CasioOficial @Casio_Oficial pic.twitter.com/1QUHPoRY9E — División Educativa (@CASIOedu) January 15, 2023

Casio también se pronunció al revuelo en su cuenta oficial de Instagram para España: “Si algo hemos aprendido estos días leyendo vuestros comentarios, es que Casio es una marca querida en todo el mundo y por todo el mundo. Como no somos patrocinadores oficiales de ningún bando, apostamos por un espacio de respeto y concordia”.



La marca no se quedó atrás en el juego de palabras, acudiendo a ‘king’ por la Kings League, de Piqué, y ‘loba’ por otra canción de Shakira concluyeron en sus redes verificadas: “Así que seas king, seas loba o seas el mismísimo ‘Pikachu’ has demostrado ser de Casio”.

