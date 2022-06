Si es una persona que goza de la soledad y de lugares con vistas preciosas, este bello paraje que le mostraremos a continuación sería el indicado para usted. Se trata de una cabaña situada en Wohoa Bay, en el condado de Washington, Maine, Estados Unidos.



La residencia está situada en una pequeña isla sin árboles, por lo que ofrece vistas ininterrumpidas de 360 grados de la bahía y el Océano Atlántico.

Sin embargo, tiene un pequeño detalle y es que no provee servicios de agua, gas o calefacción y el baño no está dentro la propiedad, sino que es una letrina de madera a varios metros de la cabaña principal.



Tiene un valor de 339.000 dólares, es decir, 1.346 millones de pesos colombianos al cambio actual y está a la venta por medio de la página ‘Cold well banker homes’.



Fue construida en 2009 en la isla Dcuk Ledges y tiene un área de 6000 metros cuadrados. La casa no es muy grande, solo tiene 50 metros cuadrados y un solo dormitorio.



Billy Milliken, propietario de la cabaña, le dijo al diario británico 'Daily Mail' que "la cabaña tiene un revés de 75 pies y es una estructura sólida y bien construida. El agua nunca ha estado en la casa, ya que el edificio está sobre pilotes".

La casa no es muy grande, solo tiene 50 m2 y un solo dormitorio. Foto: coldwellbankerhomes.com

"¡El mejor lugar del mundo para pasar el fin de semana!”, se puede leer en la página de ventas.



A la orilla de la isla descansan varias focas procedentes del lugar. Con lo que sí cuenta es con electricidad, Wi-Fi y una hamaca en el porche delantero para disfrutar del paisaje.



Para llegar hasta allí, debe ser por medio de un barco o lancha. El lugar está equipado con varios puestos de anclaje y desembarque para cualquier tipo de marea. Además, cuenta con “amarre incluido junto a la isla y a solo un corto viaje en bote desde el puerto deportivo público de Jonesport o las instalaciones de Addison”.



Este lugar no tiene servicios de agua, gas o calefacción y el baño no está dentro de la residencia. Foto: coldwellbankerhomes.com

"Te hace sentir pequeño cuando estás en la isla: las focas, las aves marinas, las águilas y los ruidos que hacen por la noche. Y lo interesante de una isla sin árboles es que realmente tienes esa idea de lo pequeño que eres en realidad", comentó Milliken.



Asimismo, dijo que esta propiedad es para personas que sean entusiastas de la naturaleza y de la proximidad del océano. Además, aseguró que es muy probable que estas dos características sean las que atraigan un comprador.



Sin lugar a duda este lugar se encuentra en la lista de los sitios más solitarios en todo el mundo.

La cabaña ofrece el servicio de electricidad, internet y una hamaca en el porche delantero para disfrutar del paisaje. Foto: coldwellbankerhomes.com

Requisitos para comprar la propiedad

Para poder comprar esta propiedad, el interesado debe de pasar por una serie de pruebas como, por ejemplo, dormir una noche en la cabaña. Sin embargo, esta condición ha retrasado las ventas ya que entre octubre y mayo las temperaturas son muy bajas y la única fuente de energía es un antiguo generador.



El baño está a varios metros de la cabaña principal. Foto: coldwellbankerhomes.com

El propietario de la cabaña incluso ha obligado a su hija y su pareja a estar dos días en familia, completamente solos, sin celulares en la isla porque, de esa manera, podrían saber si son el uno para el otro.



Milliken la compró en 2007 y durante 15 años ha servido como refugio, santuario, espacio de reuniones y más. Sin embargo, el hombre le comentó a ‘The Washington Post’ que quiere que otra persona pueda sentir un poco de la alegría que le brindó este paraíso en el que vio crecer a su familia.



También añadió que así podrá dedicarse a otra isla que posee en Maine, en donde espera construir una casa en la que pueda vivir durante todo un año y será un proyecto inspirado en Duck Ledges.

Tendencias EL TIEMPO