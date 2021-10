Fotos: una casa estuvo pudriéndose por 12 años sin que nadie la limpiara

Después del fallecimiento de su esposa, aparentemente por la congoja, un hombre de 80 años no logró volver a limpiar su casa y la propiedad acumuló todo tipo de mugre en el piso y en las superficies de los muebles.



Al ver las condiciones en las que vivía el anciano, un amigo suyo decidió contratar a una empresa de limpieza para dejar habitable el hogar y mejorar su calidad de vida.

La hazaña fue asombrosa.

Seis personas del equipo de una firma de aseo local fueron las encargadas de la titánica tarea de acabar con la basura que parecía un ‘mueble más’ de la casa del viudo en Dalton, una pequeña municipalidad de Inglaterra.



Y aunque los aseadores trabajaron durante 50 horas, las sorprendentes imágenes del ‘antes y después’ que circulan por redes sociales han inmortalizado su labor.

Las razones ‘detrás del polvo’

La cocina era uno de los lugares más sucios de toda la casa. Foto: 'The Mirror', publicada por La Nación, Grupo de Diarios de América (GDA) El baño estaba en condiciones insalubres. Foto: 'The Mirror', publicada por La Nación, Grupo de Diarios de América (GDA) La alfombra de la sala contenía enormes grumos de polvo y mugre. Foto: 'The Mirror', publicada por La Nación, Grupo de Diarios de América (GDA) El cambio fue aplaudido ampliamente por quienes se enteraron del caso. Foto: 'The Mirror', publicada por La Nación, Grupo de Diarios de América (GDA)

Por lo que reportó en su momento el diario británico ‘The Mail’, el octogenario no había pasado ningún trapo por el piso y tampoco había reparado los daños propios del tiempo desde hace cerca de 12 años, tras la muerte de su mujer.



“Hicimos una visita de rigor a la casa solo para ver el estado en el que se encontraba. El anciano había vivido durante unos buenos años sin ninguna ayuda. Había acumulado bastantes cosas. Sacamos dos contenedores llenos de basura”, expresó Emma-lea, la encargada de la empresa contratada en declaraciones al mencionado medio.



Para poder desarrollar su obra, los especialistas le pidieron al amigo del viudo que lo retirara de la casa y, una vez finalizada la tarea, regresara y recibiera la sorpresa que le habían preparado.



“No había salido en años, así que nos preocupaba si podría hacerlo o no. Afortunadamente el hombre lo invitó a pasar el tiempo que hicimos la limpieza para poder trabajar”, contó la mujer.



Cuando el anciano regresó a su hogar, quedó tan asombrado que no podía ni hablar: “Estaba contento con el trabajo y se metió en su bonita cama limpia”.



(Le puede interesar: Video retrató la agresión de una mujer a anciana de 100 años que cuidaba).

La habitación del anciano quedó 'como nueva'. Foto: 'The Mirror', publicada por La Nación, Grupo de Diarios de América (GDA)

Además de la alegría evidente del beneficiado, los aseadores también sintieron una satisfacción enorme tras la magna tarea.



“Fue un día emotivo porque sabían que esto había ayudado a cambiarle la vida a este hombre”, concluyó Emma-lea.

Tendencias EL TIEMPO



*Con información de La Nación, de Argentina.

Grupo de Diarios América (GDA)