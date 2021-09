Estos son ladrones del corazón de los protagonistas de 'La Casa de Papel'

Faltan pocas horas para el estreno de la quinta y última temporada de La Casa de Papel.



La historia de la banda que planea robos sorprendentes atrapó a miles de espectadores, quienes esperan conocer el desenlace de personajes como ‘El Profesor’, ‘Tokio’ o ‘Helsinki’.



En la vida real, a los actores que protagonizan la serie de Netflix les han ‘robado’ el corazón de distintas maneras.



Aquí le contamos quiénes son sus parejas en la vida real.

Álvaro Morte

El actor español, de 46 años, era conocido por seriados de su país como ‘Amar es para siempre’ o ‘El secreto de Puente Viejo’. No obstante, la serie de Netflix le otorgó gran popularidad desde 2017.



Incluso, Morte recibió el Premio Iris a Mejor interpretación masculina gracias a su personaje de ‘El Profesor’.

Está casado con Blanca Clemente, con quien tiene dos hijos. De hecho, ella no le auguraba un éxito como 'La Casa de Papel', pues creía que ya había hecho casi todo como actor.

Alvaro Morte yupo kwenye Mahusiano ya kimapenzi na mwanamitindo maarufu huko Spain aitwaye Blanca Clemente na wamebarikiwa kupata watoto wawili, Leon na Julieta ambao ni Mapacha.#HotChenyewe🔥 pic.twitter.com/jzL0bTDtQy — BUDAPest (@venance_sangu) April 1, 2020

“Hablaba con ella hace un tiempo y me decía, ‘tú sabes que ya no vas a pegar un pelotazo, que eso queda reservado para los veinteañeros, y tú seguirás haciendo papeles secundarios estupendos el resto de tu vida’. Pero fíjate dónde estamos ahora”, comentó el actor en diario español ‘El País’.



Ambos tienen una productora de teatro denominada ‘300 Pistolas’.



Morte no suele compartir en redes sociales fotografías de su familia. Es discreto en ese sentido.

Úrsula Corberó

La serie le permitió ‘saltar’ a Hollywood. Tuvo un papel en la serie británico-estadounidense ‘Snatch’ y actuó en ‘Snake Eyes’, una cinta de superhéroes.

Con la finalización de su personaje ‘Tokio’, se mostró ilusionada por comenzar nuevas etapas.



“Ha sido un largo viaje. Mira lo que te digo: siento más el cambio de fase con el fin de 'La casa de papel' que con mi principio en la industria americana”, dijo para la agencia ‘EFE’.

Corberó tiene una relación sentimental con el actor argentino Chino Darín.

Darín ha sido portada de la edición masculina de la revista 'Vogué'. En sus redes sociales ha compartido imágenes de varios de sus viajes con la actriz.

Rodrigo de la Serna

El actúa como ‘Palermo’ en la serie española que ahora es un 'boom' internacional. También ha sido aclamado por sus interpretaciones en cine.



Obtuvo el Premio Independent Spirit a Mejor actuación por la película ‘Diarios de motocicleta’ y fue nominado al Goya por la cinta ‘Cien años de perdón’.

Con 45 años, el argentino indicó que sería un desafío grabar la última temporada de 'La Casa de Papel'.



“Esos desafíos actorales son importantes. Es una serie que demanda un ejercicio físico y emocional tremendo. Tiene un rodaje como si fuera el de una película, una película de 8 meses con un rigor técnico impresionante”, comentó en charla con el diario argentino ‘Clarín’.

A él le ‘robó’ el corazón Ludmila Romero. Con ella tuvo dos hijos, quienes, casualmente, nacieron el mismo día: el primero de febrero de 2019 y 2020.

Darko Perić

El serbio, de 44 años, se fue internando poco a poco en la industria audiovisual de España.



‘Aída’ fue la primera serie en español en la que participó. Le siguió ‘La que se avecina’, ‘Mar de Plástico’ y ‘Sé quién eres’ hasta que llegó a 'La Casa de Papel' con el personaje ‘Helsinki’.

Ante la pregunta “¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?”, planteada durante una entrevista con ‘El País’, respondió: “El nacimiento de mi hijo”.



De esta manera demuestra que es un hombre muy familiar. Perić está casado con Roxi, también oriunda de Serbia.

Con ella se mudó a España en 2004 y tuvo un hijo antes de que entrará a formar parte de la serie de Netflix.

Pedro Alonso

Son varias las apariciones de este actor en televisión y plataformas streaming.

Hace poco, Alonso actuó en ‘Traición’ y ‘Diablo guardián’.



Además, ya había sido reconocido fuera de España. El Festival de Cine de Bogotá lo nominó en 1996 y 1998 por sus papeles en las cintas ‘Tengo una casa’ e ‘Insomnio’.

‘Berlín’ impulsó todavía más su carrera.



“De repente todo el mundo te llama Pedro por la calle como si fueras su primo… Te conviertes en Julio Iglesias, el mito de mi infancia gallega. Pero pasará. Todo pasa”, bromeó en entrevista con ‘La Vanguardia’.

Alonso tiene una relación sentimental con Tatiana Djordjevic, una terapeuta de París que conoció durante un viaje.

Pedro Alonso y Tatiana Djordjevic appreciation tweet porque son las personitas más puras que existen pic.twitter.com/XVXrZcaRVE — sara 🦋 from scratch (@chaoticmulaney) July 31, 2020

“El primer día la conocí y, cero coqueteos, nos pusimos a hablar. Al acabar esa conversación le di mi teléfono por si le apetecía quedarse durante los 11 días que iba a estar allí y bueno, pues... ¡El resto es historia!”, contó a ‘Vanity Fair’.



Itziar Ituño

Ella encarna a ‘Lisboa’ en 'La Casa de Papel' y ya tenía un reconocimiento previo gracias a su actuación en una de las telenovelas de mayor duración en España: 'Goenkale'.



Desde 2004 hasta 2015 interpretó a Nekane Beitia. La telenovela se extendió más de 300 capítulos.

Ha mantenido a su novio en anonimato, pues no comparte fotografías con él ni ha dicho cómo se llama.



“Desde hace unos años estoy en pareja. Él es de Iquitos, una ciudad del Amazonas peruano, del pueblo originario Tupi Guaraní”, señaló al medio argentino ‘Ciudad Magazine’. Eso sí, no suele dar detalles sobre su relación con el latinoamericano.

