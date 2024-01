Cartel de la Semana Santa en Sevilla genera polémica en redes: ‘Sexualiza a Jesús’ 

En las últimas horas, en las redes sociales se ha generado una gran controversial al revelarse el cartel de la Semana Santa de Sevilla, España, para este 2024. Este fue diseñado por el pintor Salustiano García y muestra a Jesús coronado y prácticamente desnudo.



Esta obra ha generado una gran polémica en diferentes redes sociales, pues para muchos creyentes este no representa los valores cristianos y sexualiza a Jesucristo.

El cartel fue revelado durante la presentación realizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur. A los medios locales, García les ha comentado que su intensión era capturar la esencia luminosa y serena de la Semana Santa, centrándose en la Resurrección de Cristo.



Además, el artista se inspiró en la muerte de su hermano y su propia visión artística. Decidió representar la pureza y la belleza en la Cristo, utilizando como modelo a su hijo, Horacio García.



(No deje de leer: La complicación de salud que sufrió Sofía Vergara al interpretar a Griselda Blanco).



Sin embargo, en las redes sociales se generaron opiniones divididas, pero en general los creyentes han expresado su descontento por el cartel y han señalado que este sexualiza y homosexualiza la imagen de Jesús.

El polémico cartel de promoción a la semana santa en Sevilla. pic.twitter.com/6yo7ZczvRh — JimmyNews (@jimmynewsES) January 27, 2024

"Solicitamos la retirada inmediata del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024, ya que no representa en absoluto la fe, los valores cristianos, la tradición y el fervor religioso de esta ciudad"; "La Semana del Santo Orgullo"; "Con todos mis respetos a su autor. Pero… NO. No es un Cartel para representar la Semana Santa de Sevilla en todos los rincones del mundo", son algunos de los mensajes más destacados.



Por otro lado, hay personas que estuvieron a favor del cartel, pues consideran que refleja la diversidad en la sociedad actual. También han comentado que la Semana Santa de Sevilla del siglo XXI necesita un sacudón y este cartel es perfecto para hacerlo.



(Le puede interesar: Encontraron a las madres de los cachorros que fueron rescatados de un incendio forestal).

🔴 QUÉ OS PARECE EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA?



Os leo en este tweet 😊👇#SSantaSevilla24 pic.twitter.com/M5cVMGV0jx — Pasión de Sevilla 🕯️ (@PasionDSevilla) January 27, 2024

A pesar de las fuertes críticas que ha recibido la obra, algunas personas reconocen el valor artístico de la obra de Salustiano García. Incluso, en las diferentes redes sociales se han creado memes de esta situación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Emotivas condolencias de Chayanne por la partida de Julio Sánchez Vanegas

Técnicas para responderle de manera inteligente a una persona grosera

Reina de belleza es acusada de atroz crimen: mató a golpes al hijo de su novio