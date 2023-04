Cartagena se ha vuelto, una vez más, el epicentro de una polémica en redes sociales. En esta oportunidad, de la mano de una pareja de youtubers argentinos que dijo haber pagado un precio excesivo por una foto con unas palenqueras.

En un video, que ha sido ampliamente en redes sociales, ambos explican que antes de tomarse la fotografía con las mujeres, quienes son un icono de ‘la ciudad amurallada’, preguntaron por el costo.

“Sé que ellas cobran una propina”, detalló la mujer extranjera ante la cámara.



La respuesta que recibió por parte de una de las palenqueras, según ella, fue que el valor de la imagen estaba entre 50 a 200 mil pesos colombianos. De acuerdo con el relato de la pareja, la mujer no les quería dar una tarifa específica y les dio a entender que la propina era voluntaria.

“Nosotros, como sabíamos cómo era un poco el tema, le dijimos: ‘No, decinos el precio’”, añadió el hombre de nacionalidad argentina. Sin embargo, tampoco obtuvieron la respuesta que estaban esperando por parte de la mujer. Bajo la premisa “depende de qué tan grande sea tu corazón”, la pareja decidió tomarse la fotografía.

Según contaron los ciudadanos extranjeros, posaron para el recuerdo con tres palenqueras y, cuando llegó la hora de pagar a la líder -quien no se tomó la foto con ellos-, le entregaron 50 mil pesos colombianos.



“Ella me dijo (la palenquera líder): ‘No, es muy poco’”, puntualizó la mujer argentina.



Ante el reparo de la palenquera por el dinero que le estaban pagando por la fotografía, la turista comentó que le dio 20 mil pesos más. En total, la pareja señaló que terminó pagando un total de 80 mil pesos, luego de que la líder la instara a cancelar un mayor valor.



“Me dijo: ‘No, dame algo más para pagarle a ellas (las palenqueras)”, añadió la mujer argentina.



Los turistas, además, señalaron que cuando le estaban haciendo entrega del dinero a la palenquera líder, esta trataba de esconder el dinero. El objetivo, según ellos, era que las demás palenqueras no se dieran cuenta de cuánto efectivo estaba recibiendo.

Este par de youtubers d Argentina tuvieron q pagar 80 mil pesos por dos fotos a estas palenqueras, son unas ladronas disfrazadas



Es estresante la insistencia d los vendedores ambulantes a los turistas



Los mismos nativos se están encargando en auyentar al turista

Al final, los youtubers hicieron un llamado para que las personas tuvieran cuidado y, lo más importante, pactasen los precios antes de tomarse una fotografía o consumir cualquier producto.



El relato generó debate en redes sociales: mientras que algunos cuestionaron la falta de especificidad en las tarifas, tildándolas de “deshonestas”; otros alegaron que el precio era más que justo por la labor que realizaban.



“Yo sí estoy de acuerdo que cobren, pues hay una exotización y colonialismo interiorizado por parte de los turistas. Si ven las palenqueras como algo exótico, pues que paguen”, escribió un usuario. Otro, por su parte, afirmó: “El turismo es la principal fuente de ingresos en Cartagena y estas conductas solo están alejando al turista”.

