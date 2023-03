El primer puente festivo que tuvo Colombia se vivió el pasado 18, 19 y 20 de marzo, que sirvió para que toda la población tuviera un descanso de sus labores. Algunas personas decidieron viajar a la costa colombiana, un excepcional lugar para desconectarse y recargar energías gracias a sus playas paradisiacas.



Algunos de los colombianos que se encontraban en esos lugares, fueron sorprendidos por la presencia de un lujoso yate que venía directamente de Estados Unidos. La embarcación ya se ha situado en el país y es conocida como ‘Dreamboat’, que en español significa barco de ensueño, esta pertenece al empresario estadounidense Arthur Blank, que según la revista ‘Forbes’ cuenta con un patrimonio de 7,6 miles de millones de dólares.

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena uno de los lugares más visitados por los colombianos. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

(Le puede gustar: Murió Paul Grant, el actor de Harry Potter y Star Wars, en una estación de tren).

Este empresario no solo se caracteriza por ser el dueño de este lujoso yate, sino que también es el cofundador de la cadena ferretera internacional The Home Depot. Este también tiene en su poder un equipo de Fútbol Americano, Atlanta Falcons y de fútbol profesional, Atlanta United FC, además, es considerado por varias personas un magnate estadounidense.



Ya sabiendo todo lo que posee este famoso empresario, su yate cuenta con unas características que sorprendieron a más de un ojeador, pues fue diseñado por Espen Oeino, un arquitecto noruego conocido por hacer algunos de los más codiciados superyates del mundo.



Este barco tiene una longitud de 90 metros y fue construido en el 2019, cuenta con un peso de 2.950 toneladas por todo lo que tiene en su interior.

(Siga leyendo: ‘Epa Colombia’ le hizo inesperada invitación a la vicepresidenta Francia Márquez).

Esta supernave marítima tiene la capacidad de albergar a 23 invitados. También, en su interior tiene una piscina, jacuzzis y una gran cantidad de salas de descanso, y no solo eso, también posee un helipuerto en la proa y un club privado en la popa del yate, según informa ‘Superyachtfan’ una página especializada en yates.



(Tenemos para usted: Creador de 'The last of Us' adelanta la llegada de Abby en la segunda temporada).



Esta nave no paró de sorprender a los colombianos, pues desde lejos se ve lo valioso que es, que en pesos colombianos tiene un valor cercano a $ 857.520 millones de pesos.

Más noticias en EL TIEMPO

Martina ‘La Peligrosa’ denunció robo de su equipaje en aerolínea colombiana

Así sería una nueva 'Terminator' con 'la Roca', Tom Holland y Jenniffer Lawrence

¿Cuáles son los juegos de casino con los que tiene más probabilidades de ganar?

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO