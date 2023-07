Dicen que nada ni nadie se salva de internet, por más que se intente tener privacidad, esto le ocurrió a una pareja, quienes, presuntamente, eran infieles e intentaron ingresar a el motel Indiana, ubicado en Cartagena.



Para su mala suerte, los amantes, fueron vistos segundos antes por la pareja de la mujer que se moviliza en la motocicleta.



En el video aficionado se observa al joven de chaqueta roja, señalando a su pareja y al amante de la misma. Acto seguido, le tumba el casco con fuerza y comienza a gritar mientras que el otro hombre se baja de la motocicleta.



Varios curiosos comienzan a mirar la bochornosa escena y la persona que se encuentra grabando, se acerca aún más.



La mujer intenta detener al hombre de camisa blanca, pues este intenta seguir la pelea con su pareja, quien viste de rojo. Nuevamente el novio de la mujer intenta agredirlo, apaga la moto y le bota el casco lejos de la zona.



Los hombres comienzan a manotear y a intercambiar palabras, incluso la mujer comienza a gritarle al hombre de chaqueta roja.



En la escena aparece un policía que intenta mediar la situación y hablar los implicados hasta que estos se dispersan.



Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: "Se acercó para tener el chisme completo 10/10", "hay hombres que no aceptan que ya no quieren estar con ellos y les cae la perseguidora para hacer escándalos son pocos pero los hay", "pero se ve que ella no quiere nada con el flaco por que hasta intenta pegarle con el casco".



Hasta el momento se desconoce la fecha en la que ocurrieron los hechos.

