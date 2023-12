Cartagena: investigación revela cómo se construyó el Castillo de San Felipe

Una reciente investigación de la Universidad de Los Andes, reseñó con cuáles materiales se construyó una de las joyas arquitectónicas de Cartagena, el Castillo de San Felipe.



El castillo San Felipe de Barajas fue construido en 1657 en la época colonial española, con el propósito de defender la ciudad de posibles ataques, los cuales se presenciaron en la heroica por parte de franceses e ingleses.

El estudio lo realizó un equipo de profesionales del Laboratorio de Estudio de Artes y Patrimonio de la Universidad de Los Andes y la Escuela Taller de Cartagena, quienes pudieron determinar los materiales con los cuales fue construido este castillo, que a pesar de varios siglos de erigido todavía sigue en pie, bajo extremas condiciones climáticas.



De acuerdo con ‘El Universal’, el estudio inició con el análisis de varias muestras, las cuales fueron objeto de microscopia electrónica.



Según los análisis, los materiales con los cuales se construyó dicho bien cultural fueron cal viva, arena, agua, entre otros.



La segunda fase del estudio consistió en una curaduría de exhibición de la exposición denominada ‘Las fortificaciones de San Lázaro’, que se inauguró el 30 de noviembre.

De acuerdo con el profesor de la facultad de Artes y Humanidades y uno de los investigadores del proyecto, David Cohen, para lograr una obra de arquitectura de tal magnitud fue necesario recurrir a muchas materias primas como la piedra caliza.



Esta “era quemada en hornos durante varios días para poder convertirla en cal viva, así como también mezclada con tierra arcillosa y cenizas para que tuviera tales propiedades”.



Estas características especiales brindan resistencia a la construcción y son denominadas “propiedades hidráulicas”.



Así mismo, pudieron determinar que la tipología de materiales que utilizaron fue el pañete del siglo XVIII, pero no se conoce a ciencia cierta si de Juan de Herrera y Sotomayor o de Antonio de Arévalo, por lo cual aún se encuentran indagando otras edificaciones de la heroica para conocer en realidad si son pañetes que no son de cal, sino de cemento hidráulico.



El cemento hidráulico fue utilizado en las edificaciones romanas cuya fórmula consistía en cal quemada con arcilla para darle esas propiedades hidráulicas.



Según Cohen, este tipo mezcla funciona de manera similar a lo que hoy se conoce como el cemento moderno Portland, lo que explica su durabilidad.



Estos hallazgos permitirán conocer cómo realizar los procesos de recuperación y protección de este y otros bienes de interés cultural, no solo de Cartagena, sino del país.

