Paletas de jabón y vergonzosas burlas de ‘influenciadores’ colombianos

Aunque no hay una receta para que algo se haga viral en redes sociales, no hay duda alguna de que la polémica es uno de los ingredientes.



No son pocos los casos de influenciadores que, conscientes de esto, hacen bromas pesadas para recibir visualizaciones y 'me gusta'. En muchas ocasiones, la misma indignación de los internautas aumenta la difusión de este tipo de contenidos.

​

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2015, cuando el 'youtuber' Sam Pepper simuló el secuestro y asesinato de una persona frente a su amigo, sin importar que este último entrara en pánico.



El caso más reciente de bromas pasadas de tono en Colombia ocurrió en Cartagena: un 'influencer', simulando una degustación, le entregó helados de jabón a adultos mayores y grabó el procedimiento en un video. El repudio por el hecho no se hizo esperar.



Sin embargo, este no es el único caso de este tipo que ha causado indignación en el país.



Aquí le contamos algunos de los más recientes.

Las paletas de jabón

El martes 17 de noviembre se hizo viral un video hecho por el 'influencer' cartagenero Jay Tomy en el que les da helados hechos con jabón a transeúntes, incluidos algunos adultos mayores.



El metraje original muestra a Tony junto a otra joven bañando barras de jabón blanco en chocolate y 'chips'.



¿Su objetivo? Entregar el producto como una degustación gratis de un supuesto alimento hecho por emprendedores y luego pedirles a los afectados que lo probaran para grabar su reacción.

En videos se ve cómo el influencer JAY TOMY, hace broma PESADA con paletas de JABON. Video completo de la broma de Jay Tomy.

Tomy, quien tiene casi 52.000 seguidores en Instagram, borró la publicación original después de la polémica que suscitó el intento de broma. Además, su cuenta de Facebook, con más de 90 mil 'me gusta', no está disponible; se desconoce si fue cerrada por las denuncias de la comunidad.



La Alcaldía de Cartagena expidió un comunicado en Twitter rechazando la situación, mientras que la Fiscalía abrió una investigación "a través de la Unidad de Reacción Inmediata, y adelanta actos urgentes para identificar a los implicados", según explicó en un tuit.

Hacemos un llamado a la responsabilidad y sensatez de quienes realizan estos contenidos a incidir de manera positiva en quienes le siguen, igualmente a los cartageneros a no difundir éstos contenidos que atentan contra la integridad de nuestros adultos mayores. pic.twitter.com/k7k0fPKpsG — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) November 24, 2020

No es la primera vez que Jay Tomy recibe críticas por su contenido. En febrero de este año, por ejemplo, se grabó estornudándole a personas que se detenían al lado de su carro para responderle una duda.



Peor aún: en 2014 fue arrestado junto con otros dos sujetos por simular un homicidio en la concurrida Avenida Pedro de Heredia, de la capital de Bolívar.



'Youtubers' ponen bomba falsa en Atlántico

El lunes 23 de noviembre la Policía atendió el llamado de alerta de los vecinos del barrio Centro de Sabanagrande, Atlántico, quienes vieron a tres jóvenes dejar un supuesto explosivo frente a las casas del lugar.

Fotografía de las piedras y trapos que contenía el supuesto explosivo. Foto: Policía del Atlántico

Pero cuando las autoridades examinaron el objeto encontraron piedras y trapos en el interior de la caja de cartón que tenía la supuesta amenaza.



Atónitos, los uniformados revisaron las cámaras de seguridad e identificaron a los responsables, quienes fueron trasladados a la estación de Policía de Sabanagrande tan pronto se dio con su ubicación. La investigación también permitió determinar que los hombres se dedicaban a hacer videos de YouTube.



Uno de ellos escribió un mensaje en su cuenta de Facebook (ahora eliminada) en el que explicaba: "eso era una broma, mi gente, pero no esperamos esto. Para mañana estará el vídeo de la broma".



Las autoridades indicaron que por estos hechos los 'bromistas' serán sancionados por "incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de la Policía" y deberán pagar 936.320 pesos cada uno.



La cámara escondida homofóbica

A mediados de octubre Sebastián Arroyo, un 'influencer' barranquillero conocido como 'El Sebastucho', publicó una cámara escondida que grababa la supuesta reacción de sus padres al enterarse de que era gay y tenía novio.



La publicación fue subida a Facebook e Instagram, plataformas en las que Arroyo tiene casi 700.000 me gusta y 1'000.000 de seguidores, respectivamente.

Video 'Sebastucho' Cámara escondida de 'El Sebastucho'.

La 'broma' levantó reacciones negativas en redes por la reacción de Aida Arroyo, madre del joven, quien se tira al piso y comienza a gritar por la falsa revelación. Tras las críticas que recibió el video la mujer, quien también sube contenidos a redes sociales, aseguró que no era homofóbica, pero que "le había enseñado a sus hijos a respetar a Dios".



Por su parte, 'El Sebastucho' publicó una historia de Instagram en la que se excusaba por haberse mofado de una situación ajena a su orientación sexual y plasmando estereotipos sobre la comunidad Lgbtq+. "Yo tengo amigos homosexuales", dijo en su disculpa.

TODO MAL CON ESE "INFLUENCER" sebastucho, nada chistoso ese video y totalmente desubicado. https://t.co/CjvSzj2YNW pic.twitter.com/waaG2X7DVG — Fernando (@ferlcalderon) October 16, 2020

Críticas a Kika Nieto por fingir raparse la cabeza

En enero, la 'youtuber' Kika Nieto publicó un video en su canal (tiene casi 8'000.000 de suscriptores) en el que sorprendía a su mamá, a su mejor amiga, a su mánager y a sus suegros con un cambio radical de apariencia: una cabeza completamente calva.

Kika Nieto Calva El video es el segundo más popular de Nieto en 2020, después de uno publicado el 30 de abril en el que anuncia su retiro de las redes sociales.

Para hacerlo contrató a un experto que la ayudó con efectos especiales y maquillaje. Aunque la broma funcionó para sus seres queridos, recibió críticas por internautas que la tacharon de "insensible".



En el video Nieto aseguraba que: "cuando vemos a una persona que está 'calva', se piensa naturalmente que es porque le tocó o está pasando por un proceso médico como una quimioterapia (...) Muchas de las reacciones que vieron allá es de preocupación".



Una de las respuestas más críticas vino de la escritora e ilustradora Amelia Andrade quien escribió en su cuenta oficial de Twitter que "Kika Nieto hizo un video donde ser calva es una 'broma'. Amiga, para miles de niñas que tienen alopecia, no tener pelo no es una broma".

Kika Nieto hizo un video donde ser calva es una “broma”. Amiga, para miles de niñas que tienen alopecia, no tener pelo NO ES UNA BROMA. Para ser “cristiana” es una mujer que no tiene ninguna empatía. — Amalia Andrade A. (@amaliaandrade_) January 28, 2020

¿'Epa Colombia', racista?

Pocas personalidades han sido tan polémicas en los últimos años como Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', quien se hizo conocida por un video en el que apoyaba a la Selección Colombia en su paso por el Mundial de Brasil 2014.



Desde entonces, Barrera ha protagonizado bochornosos incidentes que van desde insultos a japoneses en el Mundial de Rusia 2018 hasta haberse grabado rompiendo una estación de TransMilenio en el paro nacional de noviembre de 2019. Por este último caso le imputaron cargos por vandalismo.



Su más reciente escándalo llegó por cuenta de un video que publicó en junio en el que tenía la cara pintada de negro en una alusión burlona al tono de piel de las personas afro.

Captura del video de Daneidy Barrera por el que fue acusada de racismo. Foto: Twitter: @toiemputao via Instagram: @Epa_colombia

"Hola amiga, me veo súper regia. Mírenme, si yo fuera negrita, sería una negra macabra (...) los negritos son muy afortunados, se mandaron el poco de dientes, porque tienen los dientes ‘reblancos’ y un poco de labios, pero en la nariz se pasaron. Una fosa de ellos es como mi nariz", dijo Barrera en la publicación que fue borrada poco tiempo después.



Por el caso, Johana, Lena y Rita Acosta Romero, activistas afrocolombianas, instauraron una tutela por el contenido que consideraron discriminatorio. Este recurso fue resuelto a principios de junio cuando el juzgado 36 de pequeñas causas de Bogotá le ordenó a la 'influencer' rectificar y ofrecer excusas públicas.

Daneidy Barrera, conocida como #EpaColombia, protagoniza otro hecho de racismo, y pone al descubierto cuán hondo ha calado el prejuicio en las estructuras mentales de la nación. El #blackface reproduce estereotipos negativos sobre las personas negras. No es cuestión de risa. pic.twitter.com/bh3Tr4JGcm — Orlando Deavila Pertuz (@OrlandoDeavilaP) June 18, 2020

(Si nos lee desde la app vea aquí el polémico video de 'Epa Colombia' señalado de racista).

