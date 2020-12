Familia de Cartagena contó cómo sobrevivió a arroyo que la arrastró

La temporada de lluvias que se ha desatado en Colombia sigue causando una gran cantidad de estragos y damnificados. En Cartagena, por ejemplo, las lluvias dejaron numerosas familias afectadas e incluso provocaron que la vida de algunos ciudadanos peligrara.



En los últimos días se hizo viral un video en el que se observa cómo un taxi quedó atrapado en un arroyo del barrio El Campestre de la capital de Bolívar. Cuando los ocupantes del vehículo ven que no hay forma de desatascarlo, trataron de escapar abriendo las puertas.



El agua era tan fuerte que los arrastró por varios metros. Las aterradoras imágenes captaron el desespero de la comunidad que en un principio vio con impotencia cómo la fuerza de la corriente se lleva con facilidad a las personas.



No obstante, más adelante pudieron ser rescatadas, gracias al inmenso esfuerzo colectivo.

El diario local 'El Universal' de Cartagena contactó a las víctimas de las aguas y ellas relataron cómo fue esta temible experiencia.



"Estaba lloviendo pero la vía estaba normal, sin embargo, casi llegando al semáforo de la iglesia el taxista se vio sorprendido por la cantidad de agua, no hubo tiempo de frenar ni devolverse", le dijo al medio Saúl Bechara, quien se encontraba con Teresa Páez, su esposa, y sus dos hijos adolescentes.

Aunque la familia reside en la isla de Tierrabomba, 'El Universal' señaló que ese día estaban de compras en la capital de Bolívar, porque una de sus hijas está a punto de graduarse. "Poco a poco fuimos entrando más al canal hasta que el vehículo chocó con un poste y empezó a meterse el agua", relató Bechara, quien además señaló que el conductor del vehículo había quedado en 'shock'.



"Fue un momento muy dramático, el taxi se fue llenando de agua y cuando ya nos llegaba a la cintura fue que tomamos la decisión de salir. Era eso y luchar afuera o quedarnos adentro y ahogarnos", añadió el hombre.



Esa fue exactamente la parte del video en la que se ve cómo el agua los tira con violencia. Luego, recibieron el apoyo de los cartageneros. "El primero que se salvó fue mi hijo, él tiene mucha destreza, después las personas ayudaron a sacar a mi hija. Yo estaba abajo atrapado, no podía moverme por mi cuenta, fue muy difícil, pero hubo un momento en que pude tocar el piso y me impulsé hacia la superficie, ahí fue que vi a mis hijos afuera", le contó Bechara a 'El Universal'.



No obstante, él también pudo salvarse gracias a los vecinos del sector. "Un muchacho me estiró un palo y me agarré a él, así pude salir. Solo faltaba mi esposa. Por suerte ella fue la última en salir del taxi y venía más atrás, cuando estuvo cerca me tiré nuevamente al agua y la saqué", agregó.



Más tarde no reparó en agradecer el auxilio. "Gracias a Dios y a los vecinos logramos salir todos con vida, volvimos a nacer", le dijo al diario cartagenero.



Más emergencias registradas en Cartagena

En los últimos días la ciudad ha reportado otras eventualidades por cuenta de las lluvias. De acuerdo con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd), hubo afectaciones en cerca de 30 viviendas .



Además, hubo un deslizamiento en el barrio Luis Carlos Galán, que a pesar de todo no dejó personas fallecidas ni heridas.



“Las emergencias están asociadas a altos niveles de agua en las calles y algunos canales, pero afortunadamente no ocasionaron mayores daños en viviendas”, advirtió Fernando Abello Rubiano, director de la Oagrd.

