La colombiana Paula Durán falleció el pasado 24 de enero. Su esposo, Sergio Vega, ha compartido diferentes momentos que vivieron juntos, entre esos, una conmovedora carta que le escribió Durán el día de su boda.

Fue Vega quien publicó un video en el que dio a conocer la situación de su esposa, que estaba desahuciada tras padecer un cáncer de estómago y de cerebro, y quien se encontraba junto a él en un hospital de EE. UU., por lo que necesitaban una visa humanitaria para que sus allegados se pudieran despedir de ella.



Colombia se consternó y acompañó a la familia en dicho proceso.



Desde la noticia de la enfermedad de Durán, su compañero de vida ha hecho una serie de publicaciones enternecedoras y emotivas sobre su esposa, su familia y lo linda que fue su relación.

Letras que tocan el alma: ‘Quiero recordarte una vez más que quiero estar contigo el resto de mi vida’



Entre tantas remembranzas que guarda Vega de su amada, prevalece una epístola que ella le escribió el día en que ambos dieron el sí frente a Dios y frente a las personas cercanas a su relación, quienes fueron testigos del amor que juntos se juraron eternamente.



En su cuenta de Instagram, el hombre acompañó la publicación de dicha misiva con la siguiente frase: “Encontrarme con esto es un mar de sentimientos. Gracias, mi vida hermosa por todo. Siempre te amaré y te llevaré en mi mente y corazón”.



Solo bastó una hoja blanca de papel para que Paula Durán plasmara sus sentimientos y la emoción de contraer matrimonio con Sergio Vega. En la carta, lo catalogó como un hombre maravilloso. Asimismo, le hizo ver su seguridad al casarse con “el mejor padre para sus hijos”.

“Futuro esposo: nos llegó nuestro gran día, me siento feliz de poder cumplir uno de mis sueños y que seas tú quien me lo haga realidad. Quiero agradecerte por ser un hombre ejemplar, por ser un excelente papá y por ser el mejor esposo del mundo. Quiero recordarte una vez más que quiero estar contigo el resto de mi vida, que eres el amor de mi vida. No pudo Dios darme una persona mejor para mí como esposo y como padre de Nana y Juli”, expresó en el manuscrito.



En otro fragmento se puede leer que Durán le prometió estar en todo momento con él y que solo la muerte podría separarlos.

“Con la ayuda de Dios vamos a tener un matrimonio feliz. Daré todo de mi parte para que así sea, y prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad; hasta que la muerte nos separe. Nunca dudes de que te amo y te amaré por el resto de mi vida. Posdata: No olvides nuestra cita a las 4 de la tarde (Soy la de blanco). Te amo”, dijo Durán en un papel que Sergio Vega guardará eternamente.

Los comentarios al respecto de la publicación no se hicieron esperar, y han sido muchas las personas que siguen mostrando su apoyo y enviando fuerza a la familia, cuyo duelo por la pérdida de Paula consternó al país.



“Ella siempre te seguirá hablando. Sólo conéctate desde tu corazón que ella está ahí y estará eternamente. Los quiero” y “Ella sigue vestida de blanco. Ahora es un ángel que te cuida a ti y a tus hijos. Mucha fuerza” fueron los mensajes de apoyo que enviaron los seguidores del colombiano.

