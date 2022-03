Margarita Rosa de Francisco inauguró su sitio web, ‘Margarita va sola’, con una carta a su amiga Amparo Grisales. Estas dos actrices y presentadoras protagonizaron un gran beso en la telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, en 1998.



En estos últimos años, Grisales como Rosa de Francisco han tenido diferentes discusiones, específicamente por sus posturas políticas e ideológicas, por medio de sus redes sociales.

El tuit: ‘Cállese, hermana’

Esta carta Margarita Rosa de Francisco la escribe como respuesta al encontronazo que tuvo con Amparo, hace unos días, por medio de Twitter. Margarita había escrito lo siguiente: “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene poder para hacerlo callar a la fuerza”.



A lo que respondió Grisales: “Entonces ‘CÁLLESE, HERMANA’. No me gusta este tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. ¡Respire, amiga! (Aunque según usted nunca lo fuimos)”.



Días después, Margarita volvió a dirigirse a la jurado de ‘Yo Me Llamo’: “Mujer divina, ojala nunca te calles. Hasta este regaño te luce”.



Entonces “ CÁLLESE HERMANA”

No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’..!!

Respire amiga…!!

( aunque según ud.nunca lo fuimos)

Abracito de Luz Rosa …!!🌷 https://t.co/J5O6RNAX3y — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) February 24, 2022

La misiva: ‘¡Nunca te calles!’

En esta ocasión De Francisco, le escribió una carta en su nuevo sitio web, en el que invita a sus lectores a tomarse personal todo lo que diga ahí.



“Qué buena oportunidad me estoy dando para decirte unas cuantas sinceridades. Este género en particular, el de la epístola, tiene la virtud de facilitar la precisión de lo que se quiere comunicar, especialmente cuando va dirigida a una sola persona”, empieza escribiendo.



A lo que continua: “El motivo de esta carta es ahondar un poco más en el sentimiento de admiración que me inspiras, no necesariamente ciego”. Además recuerda los desacuerdos que han tenido en las redes sociales.

Además, comentó que siempre tendrá admiración por Amparo.

“La forma en que manifestar tu desacuerdo o tu molestia conmigo no consigue deshacer el milagro de haberte mirado directamente a los ojos, besado, y corroborado que la mujer que desafiaba con su sola presencia a una sociedad mojigata como la colombiana, era, sigue y seguirá siendo una maravilla real, viviente”, enfatizó Margarita.



También mencionó que esta admiración que tiene no es como agradecimiento a favores, ni tampoco para hacerse “la buena”, sino que lo hace porque eso es lo que Amparo representa, en su opinión.



“No podría decir que hemos construido una verdadera amistad porque en ella los obstáculos se tramitan en la intimidad valiente de la conversación y corazón a corazón - concluyó- Aunque te dejo el mío en este mensaje, no te lo envía una amiga, sino una admiradora incondicional pero consciente de tu humanidad en todos sus claros y oscuros colores. Por eso te voy a volver a gritar esto en tu cara: mujer divina, mujer de carne y hueso, ¡nunca te calles!”.

