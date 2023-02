El pasado 14 de febrero se celebró San Valentin, la esperada fecha fue celebrada por muchos enamorados y odiada por algunos despechados. Sin embargo, en redes sociales, una niña de 7 años causó furor por su polémica carta de desamor, la cual escribió hace dos años.



De acuerdo con la fotografía publicada en Twitter, la romántica autora, identificada como Valeria, se dirigió a Miguel, un niño que tal parece no le ha puesto la atención que ella quisiera.

“Espero que estes muy bien sin mí”, inició la misiva que cautivó a los internautas.



Y agregó: “Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas”. Sin embargo, la carta no terminó ahí, pues la niña le expresó a Miguel que algún día se arrepentiría y ella no le haría caso.



“Una princesa no pierde la corazona por un plebello”, dijo. Por último, dejo una posdata: "Me perdiste".



Debido al contenido, la publicación no tardó en viralizarse. De hecho, la carta de Valeria se convirtió en polémica entre los internautas.



Algunos tomaron la misiva con mucho humor, pero a otros les pareció preocupante que una niña tan pequeña llegara a escribir esas palabras; incluso manifestaron que lo había escrito un hombre adulto.



“Bien raro eso de que una niña de 7 años ocupe palabras como conclusión, plebeyo y ese tono reivindicatorio irónico. Me huele a hombre adulto solitario queriendo likes”, “Cierto, eso está redactado por un adulto. Por otro lado, me parece demasiado mandar semejante carta a un niño y tampoco puedes forzar a nadie a hacer algo que no quiere, puesto que el niño no está obligado a hacerle caso, ni a ser su novio” y “Una niña de 7 años no tendría que preocuparse tanto si un niño le hace caso o no debe aprender que hay personas a las que no les gustas y están en su derecho”, fueron algunos de los comentarios.



Por lo pronto, el tuit ya cuenta con 23 mil comentarios y más de 190 mil likes.

mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso pic.twitter.com/U9kID86x8F — 𝐌𝐚𝐧𝐮 (@ManuDiebe) February 13, 2021

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS