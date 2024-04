‘Insinuar que soy testaferro es denigrante’: 'Carroloco' se pronuncia sobre los señalamientos en su contra

Recientemente, el humorista conocido como ‘Carroloco’, cuyo nombre real es Juan Guillermo Zapata Noreña, ha sido centro de señalamientos por sus presuntos vínculos con el ‘clan del Golfo’.

Los señalamientos se dieron tras la investigación que desplegaron las autoridades colombianas, lideradas por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de Colombia, entidades que han expuesto una presunta red de lavado de activos que vincula al reconocido humorista y al presunto narcotraficante Rosemberg Sánchez Ahumada, alias ‘Rodrigo’.

Medios locales como ‘El Frente’ señalan que desde el 2018 se había comenzado a tejer sospechas sobre un posible vínculo entre ‘Carroloco’ y ‘Rodrigo’, pues unas conversaciones interceptadas sugerían una relación amistosa entre ambos.

“Dentro de las actividades investigativas que se adelantaron se logró determinar técnicamente que este señor, conocido como 'Carroloco', prestó su nombre para que algunos bienes de la estructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, pasaran a su nombre, aprovechando el reconocimiento que tenía ante el público”, reseñó el coronel Edwin Urrego, director de la Dijín, en una entrevista para Blu Radio.

Asimismo, se ha revelado que varios bienes de 'Carroloco' han sido embargados como parte de la investigación, pues estos habrían actuado como testaferro para ocultar activos de alias ‘Rodrigo’, evaluados en aproximadamente 12 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de 3.2 millones de dólares estadounidenses.

Recientemente, el humorista concedió una entrevista a la revista ‘Semana’. En diálogo con este medio, habló sobre el escándalo. Rechazó que sea millonario y miembro del 'clan del Golfo'.

Zapata reconoció en el diálogo que sí conoce Rosemberg Sánchez Ahumada, alias ‘Rodrigo’, pero indica que como un comerciante y asegura que es inocente y le quieren “poner un prontuario como el de Al Capone”.

El paisa dice que está listo para presentarse ante las autoridades correspondientes y entregar los soportes de su patrimonio para demostrar que no tiene ninguna relación con el ‘Clan del Golfo’ y poder limpiar su buen nombre.

“La verdad, debo manifestar que lo último que uno espera cuando ha trabajado de manera ininterrumpida desde los 16 años, es que se expida un documento que, según me indican mis abogados, es una resolución de medidas cautelares, escrito elaborado y presentado por la Fiscalía, sabiendo que lo que uno ha construido a punta de esfuerzo y trabajo ahora dicen que no es de uno, porque se aportaron unas conversaciones descontextualizadas”, dijo ‘Carroloco’.

“Hablan de una finca de 10.000 millones de pesos, cuando la única propiedad así rural que tengo no vale más de 800 millones, adquirida con los frutos de mi trabajo, como cualquier persona normal. Tengo cantidad de créditos con los bancos, deudas y obligaciones que me han permitido tener los pocos activos que figuran en mi patrimonio”, agregó el humorista.

“Cuando vi la noticia pensé: me acosté pobre y me levanté millonario. Si hay alguien que me quiera dar 800 pa' arriba, se la vendo”, manifestó 'Carroloco'.

“El solo hablar o insinuar que yo soy testaferro de X o Y persona o, mucho peor, del Clan del Golfo, no solo es denigrante para alguien que se ha matado trabajando durante más de 37 años, sino que es criminalizar la actividad empresarial que yo hago”, concluyó ‘Carroloco’.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

