De camino al cementerio, un carro fúnebre se quedó sin gasolina y lo tuvieron que empujar. El insólito hecho quedó registrado en redes sociales y se volvió viral por las inusuales imágenes.

El metraje fue compartido en Facebook. Allí se observó el momento cuando un grupo de personas trataba de empujar el carro. Según informó 'Telemedellín', la escena ocurrió el pasado fin de semana en la capital antioqueña.

El vehículo de color negro llamó la atención de varios comensales que se encontraban alrededor. La sorpresa fue cuando el coche se quedó varado en medio de la carretera y los transeúntes tuvieron que intervenir para ayudar al conductor a llevarlo al estacionamiento más cercano.



En el videoclip, tres personas y un motociclista se acercaron a la escena para cooperar con la familia y empezar a mover el transporte. De fondo, los espectadores se reían del momento y comenzaron a lanzar algunos comentarios sobre lo sucedido.

Algunos empezaron a especular sobre las causas del daño del carro, unos opinaron que se trataba de un evento paranormal, porque "el muerto no quería irse del mundo aún". Otros, por su parte, solo creyeron que fue un día de mala suerte.



La grabación fue compartida por el sitio 'Chismes frescos Medellín', una cuenta que suele compartir eventos inusuales que suceden en la capital antioqueña, para sus más de 89 mil seguidores.

El momento no pasó desapercibido por los internautas, quienes reaccionaron al hecho y dejaron sus comentarios. Uno de ellos, expresó: "Esas cosas solo pasan en Colombia".



"La gasolina está tan cara que los carros fúnebres ya no pueden andar", "Menos mal, no tocó llamar las fuerzas del más allá", "Caminando, llega más rápido", "Literalmente, lo empujaron a la tumba" y "La gente no respeta", fueron algunas de las reacciones de los Internautas.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO