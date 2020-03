Carrie Symonds, la ‘primera novia’ del Reino Unido

Desde el año pasado, cuando Boris Johnson asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido, su novia, Carrie Symonds, se volvió el centro de atención por convertirse junto con Johnson en la primera pareja soltera de Downing Street, la ‘Casa Blanca’ de Londres.



Ahora anunciaron que están oficialmente comprometidos y esperan un hijo juntos. Pero ¿quién es la señorita Symonds y por qué llama tanto la atención de los medios ingleses?

Su familia es reconocida en Londres, pues es hija de uno de los fundadores del periódico ‘The Independent’, Matthew Symonds, y de la abogada del periódico Josephine McAffee. Creció en el suroeste de la capital británica y luego estudió Historia del Arte y Estudios de Teatro en la Universidad de Warwick.



Algo que llama la atención es su diferencia de edad con el primer ministro, ella tiene 31 años y él tiene 55. Varios medios, como ‘Daily Mail’, aseguran que mantienen una relación desde septiembre del 2018, poco después de que Johnson anunciara su divorcio con su segunda esposa, Marina Wheeler, tras 25 años de matrimonio y con cuatro hijos de por medio.



Aunque las especulaciones frente a la ruptura no tardaron en involucrar a la nueva relación, ellos no se ocultaron de la prensa y confirmaron que estaban juntos en la campaña del ahora ‘premier’ a lo largo del 2019, donde ella aparecía casi siempre en primera fila en sus discursos.



Se conocieron estando en el Partido Conservador, con el que Symonds se vinculó en 2010 como jefe de prensa luego de entrar al mundo de la política junto con Zac Goldsmith, exmiembro del Parlamento británico. De hecho, en 2012 trabajó en la exitosa campaña de Johnson para ser reelegido como alcalde de Londres. Posteriormente trabajó para la Secretaría de Cultura y fue asesora especial de medios en el Departamento de Comunidades y Gobierno Local.

La pareja aún no ha revelado la fecha de la boda. Foto: Facundo Arrizabalaga. Efe

En 2018 se convirtió en la jefa de comunicaciones del Partido Conservador, siendo la persona más joven en alcanzar este cargo. Aunque no tardó mucho en retirarse para empezar a trabajar con Oceana, un proyecto que protege la vida marina, pues en redes sociales se ha mostrado como una convencida animalista y emprende una cruzada contra los desechos plásticos.



Incluso, periódicos británicos le acreditan convencer al primer ministro de oponerse a la caza de zorros y hacer promesas de bienestar animal en sus primeros discursos.



Los medios también la señalan por revelar en 2009 al ‘The Daily Telegraph’ que durante su primer año en la universidad, un delincuente sexual convicto británico, conocido como el ‘black cab rapist’ (violador del taxi negro), la llevó en su carro. Contó que le dio una copa de champán, que ella vertió, pero dijo que bebió un trago de vodka que él le ofreció. Más tarde hizo campaña contra la decisión, ahora revertida, de liberarlo de prisión.



Actualmente, como pareja del primer ministro, los ojos no dejarán de estar sobre ella. Si bien no tiene un rol específico que cumplir en el Gobierno, va a ser la cara de cientos de eventos sociales y causas de beneficencia, rol que normalmente se ha acoplado a las parejas anteriores en este país. Por ahora, todo el foco estará sobre su embarazo y el nacimiento del bebé, que sería el sexto de Johnson, contando uno que tuvo por fuera de su primer matrimonio, y el segundo de ella, pues su primera hija nació en 2009.



Aunque la pareja no ha revelado una fecha para la boda, todo parece indicar que no será dentro de mucho. Justo el mes pasado una reconocida abogada de Londres anunció que Johnson y su exesposa Wheeler habían alcanzado al fin un acuerdo económico para su divorcio, que debería saldarse próximamente a pesar de que ella y sus hijos no se han mostrado optimistas con el arreglo ni con el nuevo compromiso del primer ministro, al contrario, señalaron a varios medios estar “muy molestos” con la situación.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO