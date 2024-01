Carolina Soto responde a los rumores sobre su supuesta crisis matrimonial

Carolina Soto es una de las presentadoras más reconocidas del país, actualmente sus seguidores la pueden ver todos los días en las mañana en el matutino 'Día a Día' del Canal Caracol. Además, ella suele ser muy cercana a sus seguidores y constantemente les muestra fragmentos de su vida en sus redes sociales.



Hace unos meses, la caleña fue tendencia, pues se creó el rumor de que se había separado de su esposo, Germán González, por una supuesta crisis matrimonial. Recientemente, a presentadora enfrentó la situación y aclaró lo que estaba pasando.

Vale la pena mencionar que la pareja se casó en el 2017 y del fruto de su amor nacieron sus dos hijos Valentino y Violetta. Durante estos años, ellos se han destacado por ser una a pareja muy sólida.



Sin embargo, los rumores de su separación fueron tan fuertes que la presentadora fue entrevistada por el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ y ahí aclaró por qué no se le vio celebrando su aniversario de matrimonio.



"Gracias a Dios estamos muy bien y no celebramos nuestro aniversario, es más, yo lo dije en redes sociales por qué queríamos hacer un viaje especial, pero los tiempos no se nos dieron. Entonces dijimos, dejemos el viaje en pareja para el próximo año, porque ya teníamos otro viaje, pero con los niños", comentó.

Asimismo, comentó que las personas suelen crear estos rumores para enganchar a la gente, pero al final no son reales.



"Yo siento que no soy una persona polémica, ni doy mucho de que hablar. No tengo el palito como para ese tipo de situaciones y también intento evitar como que de pronto se distorsione lo que uno dice o algo así. Pero eso no está en manos de y uno, pues a veces uno dice una cosa y la distorsionan para tener más vistas", aseguró.



Por otro lado, Soto, para desmentir aún más la información en las festividades de fin de año, publicó varias fotos compartiendo con su esposo e hijos, mostrando que todo está bien entre ellos.



"¡GRACIAS A DIOS ESTAMOS TODOS UNIDOS! ¡Gracias 2023 estuviste maravilloso! ¡Listos en familia para recibir el 2024! LES DESEAMOS A TODOS UN FELIZ Y BENDECIDO AÑO", escribió en una de sus publicaciones.

