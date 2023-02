La presentadora Carolina Soto, integrante del matutino ‘Día a Día’, se mostró conmovida por medio de sus redes sociales cuando recordó a su hermana menor Sofía El Khoury Cepeda, quien murió a los 10 años cuando estaban de vacaciones en el extranjero.

Soto les comentó a sus seguidores que en los últimos días había acompañado a una amiga quien, infortunadamente, perdió a su hija. “Los momentos inexplicables de la vida, que llegan de un momento a otro y nos revuelcan el alma”, mencionó al principio del conmovedor mensaje.



“Recuerdo lo que vivimos hace algunos años y pienso en mi amiga y se me parte el alma. También en mi mamá y aún sigo intentando saber cómo una madre puede soportar este dolor que no tiene nombre”, añadió la famosa, madre de dos niños.

La caleña, de 37 años, también expresó su admiración por todas aquellas mamás que viven con la ausencia de uno de sus hijos: “Son realmente valientes. Dios acompaña con fortaleza a cada familia”.

La trágica muerte de la hermana de Carolina Soto



La pequeña Sofía, de diez años, estaba de vacaciones con su familia en un reconocido hotel de la cadena Hilton en Ortaca, Turquía. Se accidentó en la piscina el 18 de julio de 2015, pues se acercó a una rejilla que le succionó el cabello y la retuvo por varios minutos.



“La niña tenía los cabellos largos y el agua los succionó; no pudo liberarse. Un turista se percató e intentó salvarla, pero tuvieron que buscar primero unas tijeras para cortarle el pelo”, dijo Víctor El Khoury, el padre, en aquel momento.

“Cuando recibí la noticia estaba en mi casa. Mi mamá me llamó y me pidió que rezara porque estaba muy grave. No pudimos hablar más, me quedé desesperada con el corazón en la mano”, contó la presentadora en una charla pasada con el programa ‘Bravíssimo’.

Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Yücelen y luego la llevaron a Tel Aviv (Israel), con el fin de recibir atención médica especializada. Incluso, Soto viajó hasta allá para estar junto a su familia.

Carolina Soto junto a su hermana (izquierda). Foto: Citytv.

Estuvieron esperanzados cuando la niña se movió. Incluso, le ponían audios de famosos que ella apreciaba, como Pipe Bueno y Maluma. Sin embargo, continuó sedada sin abrir los ojos. Una semana después falleció.



“Cuando el doctor nos dijo que no continuaba con nosotros, le planteó varias opciones al esposo de mi mamá. Una de ellas era donar los órganos. De una vez, dijimos que sí. Lo mejor era entender que si la luz de Sofi no podía continuar, podíamos encender la luz de otros niños”, sentenció.

“Era una princesa. Le encantaban los animales, quería ser veterinaria. Le encantaban los niños, no podía ver a un bebé porque se creía la mamá, tenía una afinidad con ellos. Era muy inteligente y amiguera”, concluyó la presentadora.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS