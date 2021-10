Carolina Soto se confiesa: el regaño más duro que ha recibido

La periodista y presentadora Carolina Soto tuvo una charla amena con Elempelo.com, y habló de varias de sus anécdotas en su carrera laboral, desde cuando dio sus primeros pasos en la presentación hasta hoy. Por su puesto, contó cómo fue su primer gran regaño.



Carolina comentó que su peor regaño lo recibió cuando recién estaba empezando y tuvo un jefe que le criticaba su velocidad al hablar.

'Metralleta Soto', le decían

"Fue en Cali, en uno de mis trabajos tuve un jefe que mejor dicho... Yo hablo rápido y presentando soy acelerada, he intentado controlar la velocidad. A través de los años he ido encontrando ese nivel y la autenticidad, pero era cuestión de nervios. Ese jefe me decía que yo era 'metralleta Soto', pero no lo decía querido sino con madrazos. Yo decía si esto va a ser así de por vida, no sé como aguantar", narró Carolina.



Pero ahí no termina la historia. "Un día me dijo que parecía que tuviera una diarrea mental... En vez de darme seguridad transmitía nervios. Fue lo más traumático que viví, pero estaba empezando. Eso le va forjando a uno carácter. Lo tomo como aprendizaje", contó.



El primer empleo de Carolina Soto

En este espacio, la presentadora también reveló cuál fue su primer empleo. Contó que tuvo la particularidad de que no era remunerado, pero que lo hizo para ganar experiencia laboral.



"Me lo gocé, fue en Cali, estudiaba en la U Comunicación y me metí a hacer talleres de presentación y la persona que los daba dijo que iban a hacer un casting en Telepacífico, en la parte final del noticiero, obvio no pagaban, era para adquirir experiencia. Yo dije 'no importa' ".



El programa se llamaba 'Élite sin limites' y Carolina lo pregraba dos veces a la semana en diferentes restaurantes de Cali. "Ni medio pesito ganaba, pero lo disfruté mucho, lo hice por año y medio y después hice otro trabajo y ya empecé a ganar remuneración", contó.



Finalmente recordó que su primer sueldo fue de 850 mil pesos y se compró un computador portátil. Ahí fue lo máximo, empecé a sentir que me pagaban por lo que hacia, compraba mis cosas, a mi mamá le daba detalles....".





