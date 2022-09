Medio siglo lleva la tradición futbolera de llenar el álbum Panini de la Copa Mundial de la Fifa. Desde México 1970, los aficionados al balompié han empezado a calentar motores algunos meses previos al pitido inicial intercambiando ‘laminitas’ con las grandes personalidades y selecciones del deporte: Brasil, Argentina, Alemania, Francia e Italia, país que no estará en el certamen.



(Siga leyendo: Frank Martínez y su gesto con fanático que le propuso matrimonio a su novia).

Y es que parece que esta tradición no es ajena en la familia de la presentadora de Caracol Televisión, Carolina Soto, quien a través de sus historias de Instagram le mostró a sus más de 3.5 millones de seguidores la alegría de sus hijos porque ya les había llegado la caja con las 520 ‘monas’.



Justamente el pasado 3 de septiembre, la celebridad grabó la felicidad de su hijo Valentino al encontrarse con la ficha de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia; no obstante, el entusiasmo también invadió a Germán González, su esposo, quien les había pedido que lo esperaran para iniciar a llenar el álbum.



“El papá nos había dicho que lo esperáramos, pero no lo esperamos, ‘Vale’… Ya tenemos varios caramelitos, vamos a ir adelantando algunos, vamos a ir pegando algunos, pero vamos unos para el papá, que también es adicto al fútbol”.



(Le puede interesar: Un loro se ha convertido en el terror de los ciclistas de un municipio de España).

El drama

Pues bien, todo parece indicar que la preciada ficha del ‘10’ de la selección argentina se perdió. Así lo confirmó la propia presentadora del programa 'Día a Día' en sus redes sociales. Su esposo, sorprendido por lo sucedido, le reprochó jocosamente por no haberlo esperado.

Perdón. Creo que la puede botar en la basura, con los papelitos de las láminas. FACEBOOK

TWITTER

Soto: “Si supieran”.



– González: “No, increíble lo que pasó, no tengo palabras pa’ explicar esto. No, de verdad, terrible”.



– Soto: “¿Pero qué? ¿Qué puedo hacer yo?”.



– González: “Yo les dije: ‘Me esperan para que llenemos el álbum’ Y preciso no aparece ‘la mona’ de Messi, no aparece.



(Lea: ¿Daniella Álvarez está embarazada? Esto respondió la presentadora).



¿Dónde está?, no sabemos . Entonces, muy triste, muy triste después de haberla visto en las historias pasadas. Yo no sabía que existía esa ‘monita’ y no tenerla es muy triste”.



Según comentó, la celebridad puede que la haya botado a la basura junto con los residuos de las láminas que ya se habían pegado en el álbum. Si bien parece que fue un descuido, los amantes del deporte saben la importancia que tiene en particular esta ‘mona’, pues puede que sea el último mundial del seis veces ganador del balón de oro.



“Perdón. Creo que la puede botar en la basura, con los papelitos de las láminas. En realidad, no sé”, concluyó Soto.



(También: Luisa Fernanda W habló de los cambios en su cuerpo con el embarazo).

Más noticias

Hombre dejó de ser vegano porque lo mordió un perro

Manuela Gómez estuvo en una fiesta privada en Dubái junto a Ronaldinho

‘Spider-Man mexicano’: la inusual hazaña de un hombre para poder salir del bus

Tendencias EL TIEMPO