Una de las preguntas más comunes de los televidentes es de dónde viene la ropa que usan los presentadores de los programas matutinos, pues todos los días son prendas distintas. Carolina Soto, una de las caras de 'Día a Día', de Caracol, despejó las dudas de sus seguidores al respecto.



(Además: Alejandra Azcárate: ¿la expulsaron de la universidad?)



La presentadora publicó unas stories en su cuenta de Instagram en las cuales mostró su vestier. "Estoy por aquí arreglando la ropa que ya me he puesto para el programa. Mi vestuarista se encarga de conseguirme los looks y nos los deja en estas fundas", dijo Soto mientras ordenaba las prendas.

"Lo que ya me puse esta semana lo estoy organizando en esto (las fundas) para entregarlo y devolverlo", añadió Soto, quien así confirmó que las presentadoras deben devolver la ropa que visten en 'Día a Día'.



(De interés: Así luce ‘Topolino’ Zuluaga, de 'Sábados Felices', a sus 100 años de edad)



Sin embargo, la presentadora explicó que hay algunas excepciones. "Ustedes saben que yo no me quedo con todo. Depende. Si me gusta mucho algo, lo compro y me quedo con eso. Muchas veces me hacen descuento. Y obviamente muchas marcas también le mandan regalitos a uno".



Soto es una de las presentadoras de 'Día a Día', el programa matutino con más audiencia en Colombia. Allí también están figuras de amplia trayectoria como Carolina Cruz y Catalina Gómez.



(Le recomendamos: ¿Quién es la joven artista de la canción viral 'Re loco, papi, re locos'?)