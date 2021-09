¿Por qué Carolina Soto ya no usa su anillo de matrimonio?

Carolina Soto, actual presentadora del programa ‘Día a día’ del canal ‘Caracol’, le respondió a una seguidora de Instagram una pregunta muy particular: ¿por qué no se volvió a poner su argolla de matrimonio?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas que publicó la caleña en las historias de la mencionada red social, le hicieron preguntas sobre su vida sentimental y su esposo. Ella contestó sin ninguna molestia y explicó algunos detalles a sus seguidores.



“No mija, yo prefiero andar con cosas baratas”, explicó Carolina acerca de su argolla de casada.



“A mi no me gusta andar con cosas ostentosas, que después el ladrón vaya a creer que eso cuesta quien sabe qué y me atraquen por ahí”, añadió.



La modelo aclaró que dejó de usar el anillo por motivos de seguridad y no por alguna probable dificultad o disgusto con su pareja sentimental, Germán González. De hecho, a raíz de la pregunta muchos creyeron que en verdad la presentadora estaba pasando un momento complejo en su relación.



Sus seguidores también le preguntaron cómo hacía para llevar una buena convivencia con su esposo. Ella comentó que son muy parecidos, les gustan las mismas cosas y las mismas actividades, por lo tanto, tienen un ritmo de vida muy similar.



“Como todas las parejas tenemos nuestras diferencias (...) pero la verdad yo siento que me llevo muy bien con él. hay gente que dice que los polos opuestos se atraen y para mi eso no. Germán y yo somos muy parecidos y nos gustan las mismas cosas”, contestó.



Explicó que ella no podría estar con una persona que le guste la rumba, salga mucho a fiestas o le encante andar en la calle. Dijo que Germán es todo lo contrario a eso, pues es muy hogareño. “Él es muy casero, muy familiar, le encanta estar con los niños”.

En una de las cuentas de Instagram que publican las historias de los famosos, y en la cual apareció la aclaración de Soto sobre su anillo, muchos usuarios comentaron lo que pensaban acerca de las relaciones sentimentales. “Tener conversaciones incómodas, confianza, comprensión, comunicación, paciencia y tolerancia son la clave para una relación sana”, “La verdad son las malas decisiones las que nos llevan a convivir con una persona opuesta a nuestro diario vivir”, fueron algunas de las opiniones.



En cuanto a su anillo de matrimonio y la inseguridad de llevarlo puesto todo el tiempo, muchas personas concordaron con la presentadora. “Soy exactamente igual, me da terror perder mi argolla”, “Con esta inseguridad, es lo mejor” y “Hoy en dia le quitan la vida a cualquiera por cosas que no valen la pena”.

