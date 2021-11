Carolina Sanín y el polémico trino de 'Los Simpson': le responden con memes

La escritora y columnista Carolina Sanín publicó el pasado miércoles, 10 de noviembre, un trino en el que criticaba a quienes usaban memes de ‘Los Simpson’ como método de expresión y terminó generando una gran polémica.

Las palabras de la bogotana desataron todo tipo de comentarios, en especial de quienes defendían la serie y los memes que se hacen de la misma. Situación que generó que las palabras ‘Los Simpson’ y 'Carolina Sanín' sean tendencia actualmente, con más de 7 mil trinos al respecto.



“Imagínense ser alguien tan pobre de espíritu, tan vaciado, que, para expresarse, usa memes de los Simpson. Hay gente muy en el fondo de la olla. ¿Hay que ayudarlos? ¿A qué? ¿A que sean más reales? ¿O es arrogante e ingenua cualquier actitud que no sea el más límpido desdén?”, fueron las palabras de la mujer que desataron la polémica.



(Leer más: 'Los Simpson': las ‘predicciones’ más acertadas de la icónica serie).

Imagínense ser alguien tan pobre de espíritu, tan vaciado, que, para expresarse, usa memes de los Simpson.

Hay gente muy en el fondo de la olla.

¿Hay que ayudarlos? ¿A qué? ¿A que sean más reales? ¿O es arrogante e ingenua cualquier actitud que no sea el más límpido desdén? — Carolina Sanín (@SaninPazC) November 10, 2021

Las respuestas a la publicación tomaron posiciones divididas, a favor y en contra, aunque los internautas no dejaron pasar la oportunidad, y como es habitual en la red social, el trino se llenó de memes al respecto, sobre todo de ‘Los Simpson’.



Posteriormente, la mujer limitó las respuestas a su trino, ahora sólo pueden contestar sus publicaciones personas que ella siga en Twitter. Aunque no se sabe la razón específica de su decisión, los usuarios presumen que fue por la oleada de imágenes de la serie que llegaron en oposición a sus palabras.



Sin embargo, esto no frenó la creatividad de los fanáticos del programa estadounidense, quienes continuaron subiendo varios memes, por lo que Sanín publicó después otros trinos en los que le pedía a los usuarios que pusieran los memes o lo que quisieran como respuesta.



“Así que pongan sus memes de los Simpson aquí abajo —irreflexivamente, memes que ni entienden, repetidos miles de veces, y que usan idénticamente si tienen doce años o cincuenta. Supongo que creen que eso es igualdad, también—. Desahoguen conmigo su crueldad, su frustración. Sigan”, escribió la mujer.



(Siga leyendo: Amparo Grisales y las famosas colombianas que han decidido no ser madres).

Yo he leído muchas bazofias en twitter, pero decirle pobre de espíritu y vaciado a quien usa memes de los Simpsons, es la mayor bazofia entre las bazofias. https://t.co/P7SMn3UUiu pic.twitter.com/cDIJealgh3 — Andrea Arteaga (@AndreaArtehaga1) November 10, 2021

Twitter Colombia en este momento defendiendo los memes de los Simpsons: pic.twitter.com/rZm6YfgsLA — Cheetara Eucaris⚡😼 (@sheetara666) November 10, 2021

*Carolina Sanin pidiendo que dejen de utilizar memes de los Simpsons*



Carolina Sanín después de ver los memes que le hicieron de los Simpson en tuiter: pic.twitter.com/05lA8X2IMZ — Perro Burgués ✪ (@PerroUv) November 11, 2021

Carolina Sanin viendo el spam de memes de los simpsons en este momento... pic.twitter.com/ukqcNYNLMA — Hector Moreno (@hfmoreno86) November 10, 2021

Se metió con los memes de los Simpsons, ella empezó la pelea >:( jajaja pic.twitter.com/3QGZrOSSTU — Royner N. (@royner117) November 11, 2021

Colombia: ¿Estuviste toda la noche boqueando a todo el que publicó un meme de los Simpson verdad?



Carolina Sanín: pic.twitter.com/5Hg3eDjWW5 — Serris 🌀 (@datoatipico) November 11, 2021

En este momento Carolina sanin recibiendo montones de memes de los Simpson: pic.twitter.com/Mhlzul3Aky — Altaire (@altairelam) November 11, 2021

Carolina Sanín viendo toda la visibilidad que ganó por el tema de los Simpson pic.twitter.com/vNu5BdaOk0 — Nación Simpsombia (@NSimpsombia) November 11, 2021

Carolina Sanín bloqueando las respuestas de su tweet para no ver más memes de los Simpson! https://t.co/rCNQpjkMdN pic.twitter.com/PAR63VUYxG — JuanK, 約翰 (@JuankComeHere) November 10, 2021

Que para qué usan memes de Los Simpson dice Carolina Sanín. pic.twitter.com/MeBTVNPi1o — Anderson👽 (@sancheztorjohn) November 11, 2021

Carolinan Sanín bloqueando gente que dice frases de los Simpson en Twitter be like:



"¡Si no lo veo, no es funa!". pic.twitter.com/JYnt6y5Mn1 — Luis Gómez ⚙ (@LuisClockwork) November 11, 2021

Claro Carolina Sanin no te gustan los Simpson ok @SaninPazC pic.twitter.com/xedoP6RIBe — Nelson Felipe (@tCrazyN) November 10, 2021

Luego, a pesar de lo que los twitteros continuaron publicando, Carolina se mantuvo en su postura junto a quienes están de acuerdo a su posición, afirmando que “se empobrece la imaginación al ajustar la expresión a unas escenas y gestos preestablecidos (memes, gifs, etc.)” y que por eso no los usa.



“Me parece que limitan y uniformizan. Supongo que eso amerita que respondan, en loop y en tropel, repitiendo memes: las plantillas del bullying”, escribió.



Entre tanto, la bogotana explicó que limitarse a usar estos dibujos, palabras y demás cosas de la serie, es coartar la libertad de la imaginación. Un pensamiento que muchos de sus seguidores apoyaron.

Más noticias:

'Eternals': los superhéroes de Marvel ahora tienen sexo

J Balvin: polémica por algunas respuestas que les da a sus seguidores

México: la polémica boda que le costó el cargo a un alto funcionario

Suegra de Chris Pratt sale en su defensa tras ser criticado y 'cancelado'

Esperanza Gómez aclara si se lanzará o no a la política colombiana

Tendencias EL TIEMPO