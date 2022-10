La actriz y cantante Carolina Sabino en medio de una entrevista para el canal de YouTube ‘Diva Rebeca’ abrió su corazón y reveló los momentos más duros por lo que ha tenido que pasar en su vida.



Sabino es conocida en la televisión colombiana por sus interpretaciones en proyectos como ‘Pasiones secretas’, ‘Momposina’, ‘Eternamente Manuela’, entre otros y también por hacer parte de la agrupación ‘Luna verde’, la cual fue muy sonada en diferentes emisoras internacionales.

En su diálogo con la ‘Diva Rebeca’, Sabino recordó los duros días que tuvo que pasar en la cárcel, sin embargo, comentó que estos le ayudaron a aprender mucho.



“Fue un momento muy complejo porque además cuando uno no es responsable de algo y lo culpan es como tratar de remendar el plato que no rompió y eso es muy molesto. De todo he aprendido. Tengo una luz poderosa que me la he dejado apagar muchas veces, otros se han beneficiado de mi propia luz y energía. Hoy en día pienso en esos días con agradecimiento por la gente que me acompañó. Me siento agradecida de que haya pasado, me siento feliz de tener experiencias buenas y no tan buenas”, contó.



También, confesó que en algún momento pensó en quitarse la vida: “Todo el mundo ha tenido esos momentos en los que piensa en irse. Este mundo es tenaz desde donde lo mires. El mundo se ve caótico desde todas las esquinas. Pero sin duda hacer parte de la industria del entretenimiento es más fuerte. Todo el mundo se da el derecho de opinar sobre ti. Eso me dolía un montón, ver cómo la gente hablaba y yo sin poder defenderme”, confesó.

Así mismo, la colombiana que actualmente está radicada en Ecuador, comentó que tiene proyectos para regresar a la televisión. Además, resaltó que le gustaría hacer una novela de su vida y protagonizarla.



“En Ecuador he hecho muchas cosas y cuando pasó lo de la pandemia entre las cosas que se rebelaron fue por qué dejé la música, por qué guardé eso en un cajón si eso me llena enormemente. Y sí he tenido conversaciones para volver a la tele, estamos en eso”, dijo. También bromeo sobre su novela “Me puedo caracterizar hasta de cuando tenía 20″, agregó.



Por último, la ‘Diva Rebeca’ le preguntó por la obra de teatro ‘Planchando el despecho’ y la actriz confesó que no terminó en buenos términos con el elenco.



“Eso no existe para mí ya. Es que yo no sabía todo lo que había pasado, después fue que me vine a enterar de las cosas con el paso del tiempo. Mi amor, siempre hay dos versiones de las cosas y la que uno mismo construye y sobre esas cosas uno toma decisiones”, dijo la actriz dando entender que algún momento sintió que le ocultaron información, pero no quiso hablar más sobre el tema.

