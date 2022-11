El nombre de Marbelle ha sido tendencia en los últimos días por su regreso a la televisión, esta vez como jurado y mentora del programa ‘La Descarga’. Sin embargo, en medio de este anuncio -el cual también fue polémico por cómo se presentó-, las declaraciones de Carolina Sabino volvieron a poner a la cantante de tecno carrilera en el ojo público.

La actriz confesó en una reciente entrevista con la ‘Diva Rebeca’ que su amistad con Marbelle había acabado totalmente. Todo comenzó cuando ‘Rebeca’ (personaje interpretado por el periodista Ómar Vásquez) le habló sobre aquellas amigas que siempre estaban ahí para uno. Al momento en que le mencionó a Marbelle, Sabino respondió: “No, ya no es mi amiga”.



“Hay relaciones que se acaban como todo en la vida. Son cosas muy personales. Cosas que no se comentan, así como yo no hablo de ella, espero que ella tampoco hable de mí”, comentó.

Esto generó revuelo en redes sociales, debido a que las artistas sostenían una sólida amistad desde hace varios años e incluso estuvieron juntas en el proyecto musical ‘Planchando el despecho’.



De hecho, cuando Rebeca le preguntó sobre este proyecto, Sabino declaró que eso ya no era importante para ella y que “uno no tiene que estar donde no quiere”.



La entrevistadora siguió indagando y preguntó si eso tenía que ver con el escándalo que hubo hace unos años, cuando se filtraron unas llamadas en las que hablaba sobre la interrupción voluntaria de su embarazo, razón por la que fue acusada por la Fiscalía de llevarlo a cabo de manera ilegal.

Sin embargo, ella negó que su ruptura tuviese que ver con aquel tema y se limitó a decir que: “Los amigos son para siempre, los que son de verdad, la lealtad en la amistad es una cosa irrompible, puede soportar todos los daños y todos los daños. Y eso se va demostrando con el paso de los años”.



A pesar de que no dio explicaciones puntuales de lo que había sucedido, sí resaltó que le gustaba ser clara y hablar sin filtros.



“Odio la gente que se sube en olas para ganar más fama, odio la gente que se inventa escándalos para generar más contenido o más adeptos o más haters que eso también les suma. A mí me fascina la comunidad que se une a mí por lo que hago”, concluyó.

